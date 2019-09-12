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РИА Новости

Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе

14:03 12.09.2019 (обновлено: 15:17 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу памяти выходцам из Ботлихского района Дагестана, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал представляет собой комплекс со скульптурной композицией в виде скалы с изображением солдата Великой Отечественной, воина-интернационалиста и ополченца, которые высечены из горы (что символически отображает, что они стояли горой во всех исторических событиях). По обе стороны площадки установлены металлические конструкции с именами героев и погибших, а перед памятником горит вечный огонь.
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После возложения Путин в течение 20 минут общался с жителями села и ополченцами, а потом они сфотографировались на память. Собравшиеся около памятника проводили президента аплодисментами.
Памятник был открыт накануне.
Как рассказал журналистам автор памятника Хазри Асадулаев, который живет в Минске, но родился в Ботлихе, работа над монументом заняла у него четыре месяца.
"Работал в жестком режиме, спал по несколько часов в сутки, но удалось добиться желаемого", - признался он.
Асадулаев так описывает свою задумку.
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История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан
"Что касается солдата-победителя, то он сделал своё дело и смотрит на других - что же вы, нынешнее поколение? Воин-интернационалист держит автомат. Он как бы говорит, что если понадобится, он ещё молодой и готов выполнить задачу перед нынешним российским солдатом-воином", - отметил скульптор.
"А мужчина в папахе - это образ горца. Они любят свою землю и готовы в любую минуту встать на защиту своей земли. Поэтому он крепко держит карабин в руках. Он как бы говорит врагам: попробуйте хоть шаг ещё сделайте - и получите ответ", - рассказал он.

Ополченцы, 1999 год

В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
После отражения нападения бандформирований в 1999 году 106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 – медалями ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", 16 – медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.
В начале августа президент РФ подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками 20 лет назад.
Во время прямой линии в июне этого года к президенту обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
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МинкавказШамиль БасаевМемориалФСБ РФВладимир ПутинАфганистанРоссияДагестанОбщество
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