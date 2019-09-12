В Петербурге сотрудница полиции пострадала при обрушении штукатурки

"Одиннадцатого сентября около 23.30 произошло обрушение декоративного фрагмента штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытницкой улице. В это время у здания находилась 34-летняя женщина-инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Центральному району, исполнявшая свои должностные обязанности на дежурстве. В результате инцидента сотрудница полиции получила тяжелые травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.