В Петербурге сотрудница полиции пострадала при обрушении штукатурки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Сотрудница полиции получила тяжелые травмы при обрушении на нее декоративного фрагмента штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытницкой улице в Петербурге, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Одиннадцатого сентября около 23.30 произошло обрушение декоративного фрагмента штукатурки балкона со второго этажа дома 3 на Мытницкой улице. В это время у здания находилась 34-летняя женщина-инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Центральному району, исполнявшая свои должностные обязанности на дежурстве. В результате инцидента сотрудница полиции получила тяжелые травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
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