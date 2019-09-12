Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T13:53Z
https://ria.ru/20190912/1558612411.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/97130/52/971305299_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_a0aabde00b966a4f7170556d1f5caf85.jpg
РИА Новости

Депутат прокомментировал санкции США против российских силовиков

13:53 12.09.2019
349
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 сен - РИА Новости. Депутат думы ХМАО от КПРФ Алексей Савинцев заявил РИА Новости, что поиск защиты в США со стороны активистов запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* из Сургута наглядно характеризует эту ячейку.
Ранее госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по ХМАО Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.
"То, что эти граждане искали защиту своих интересов изначально вне России, выделяет этих избирателей из общества и очень наглядно характеризует в целом организацию, к которой принадлежат заявители. Однако это никак не отменяет их гражданских и конституционных прав и свобод", - считает Савинцев.
По его словам, фракция КПРФ на факт применения международных санкций в отношении двух сотрудников СК из Сургута "реагирует спокойно". "Запрет на въезд в США - очень серьезная санкция для тех, у кого в этих Штатах родственники, бизнес-интересы или "запасной аэродром", - подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что санкции США в отношении российских силовиков абсолютно недопустимы, это продолжение деструктивной линии, и реакция на такие решения последует.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 09:33РИА Новости
Санкции США не повлияли на работу следователей из Сургута, заявили в СК
В середине февраля правоохранители выявили в Сургуте организацию, подконтрольную управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. После задержаний адептов в Сургуте на сайте "Свидетели Иеговы в России"* появилась публикация, что не менее семи из них якобы подвергались "ударам тока, удушению до потери сознания, изощренным избиениям", а также в отсутствие адвоката их якобы голыми обливали водой и "применяли электрошокер".
В следственном управлении опровергли РИА Новости эту информацию, предположив, что данные публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых. Позже представитель СУСК сообщал, что ведомство проводит проверку "в связи с большим резонансом". В конце марта в следственном управлении заявили журналистам, что проверка не подтвердила информацию о "пытках", а вскоре выяснилось, что следователи отказались возбуждать дело по данному факту.
Московский Кремль
11 сентября, 12:47РИА Новости
В Кремле прокомментировали санкции США против российских силовиков
*Террористическая организация, запрещенная в России.
931002
Обсудить 4
Следственный комитет РФКПРФГосударственный департамент СШАХанты-Мансийский АОРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Киев
Опрос показал, как украинцы относятся к нынешнему курсу страны
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отрицает, что солгал королеве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху рассказал о визите в Россию
Автомобиль Следственного комитета РФ
Санкции США не повлияли на работу следователей из Сургута, заявили в СК
Лента
новостей
Газопровод Opal
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Здание МИД ФРГ в Берлине
МИД Германии поддержал гонконгских демонстрантов
Иранский нефтяник
Эксперт рассказал о влиянии антииранских санкций США на цену на нефть
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Генпрокуратура нашла зеркала заблокированного сайта "Свободной России"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
В "Слуге народа" заявили о намерении начать полную перезагрузку власти
Испытание термоядерного взрывного устройства
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Вадим Новинский
Украинский депутат предложил восстановить межпарламентский диалог с Россией
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В Генпрокуратуре рассказали о запросах западных спецслужб к провайдерам
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
Концессию аэропорта Кишинева хотят отменить через суд, заявила Майя Санду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния