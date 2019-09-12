Джонсон отрицает, что солгал королеве

Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Сессионный суд в Эдинбурге – высшая инстанция Шотландии по гражданским делам – 11 сентября признал пророгацию незаконной, отметив при этом, что Джонсон руководствовался стремлением продолжить политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс.