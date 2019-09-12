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РИА Новости

Джонсон отрицает, что солгал королеве

13:51 12.09.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что солгал королеве Елизавете Второй и назвал ей ненастоящую причину для пророгации (приостановки работы) парламента.
Ранее Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Сессионный суд в Эдинбурге – высшая инстанция Шотландии по гражданским делам – 11 сентября признал пророгацию незаконной, отметив при этом, что Джонсон руководствовался стремлением продолжить политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
11 сентября, 23:56РИА Новости
Оппозиция обвинила Джонсона в недобросовестности
Британское правительство заявило, что разочаровано решением сессионного суда в Эдинбурге и будет подавать апелляцию в Верховный суд.
В четверг, отвечая на вопрос журналистов, солгал ли он королеве, Джонсон сказал: "Абсолютно нет. И суд в Англии с нами явно согласился, теперь решение за Верховным судом. Нам нужна тронная речь, нам нужно двигаться и заниматься самыми разными вещами на национальном уровне".
Тронная речь королевы – изложение основных пунктов повестки правительства – намечена на 14 октября. Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября.
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Королева Елизавета IIБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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