Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией могут быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться и есть риск возникновения ядерной войны даже при отсутствии у сторон намерения ее развязывать.

Эксперт подчеркнул, что именно непреднамеренный ядерный конфликт наиболее вероятен, так как ни одна из сторон не развяжет ядерную войну в надежде победить: обе знают, что победить в такой войне нельзя. "Преднамеренное нападение или России на США, или США на Россию — это весьма маловероятный сценарий. Беспокоиться надо о другом", — отметил Арбатов.

Технический сбой

Специалист назвал первым вариантом развития событий, при котором ядерная война все же начнется, проблемы с техникой.

"Во-первых, он (ядерный конфликт. — Прим. ред.) может возникнуть из-за технического сбоя систем предупреждения о ракетном нападении. Они периодически выдают ложную тревогу, и если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война", — пояснил Арбатов.

Срабатывание ложной тревоги может быть связано как с технической неисправностью, так и с провокацией со стороны ядерных террористов, добавил он.

Эскалация

Второй возможный сценарий — перерастание локального конфликта в глобальный, считает академик.

"Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине — где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию. Но в ответ на это применение другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического", — заявил Арбатов.