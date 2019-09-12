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РИА Новости

Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны

13:47 12.09.2019 (обновлено: 15:45 12.09.2019)
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Наиболее вероятными сценариями начала ядерной войны между США и Россией могут быть реакция на ложную тревогу или эскалация локального конфликта, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться и есть риск возникновения ядерной войны даже при отсутствии у сторон намерения ее развязывать.
Эксперт подчеркнул, что именно непреднамеренный ядерный конфликт наиболее вероятен, так как ни одна из сторон не развяжет ядерную войну в надежде победить: обе знают, что победить в такой войне нельзя. "Преднамеренное нападение или России на США, или США на Россию — это весьма маловероятный сценарий. Беспокоиться надо о другом", — отметил Арбатов.
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Технический сбой

Специалист назвал первым вариантом развития событий, при котором ядерная война все же начнется, проблемы с техникой.
"Во-первых, он (ядерный конфликт. — Прим. ред.) может возникнуть из-за технического сбоя систем предупреждения о ракетном нападении. Они периодически выдают ложную тревогу, и если на эту тревогу в условиях кризиса вдруг среагирует одна или другая сторона очень резко, тогда может произойти ядерная война", — пояснил Арбатов.
Срабатывание ложной тревоги может быть связано как с технической неисправностью, так и с провокацией со стороны ядерных террористов, добавил он.

Эскалация

Второй возможный сценарий — перерастание локального конфликта в глобальный, считает академик.

"Может возникнуть вооруженный конфликт где-либо: в Черном море, в Балтийском, на Севере, в Прибалтике, на Украине — где столкнутся наши вооруженные силы. И та сторона, которая начнет проигрывать, может решиться на ограниченное применение ядерного оружия, чтобы остановить конфликт, провести так называемую деэскалацию. Но в ответ на это применение другая сторона тоже применит ядерное оружие, и так по лестнице эскалации будет нарастать обмен ударами: сначала с уровня тактического, потом средней дальности, а потом стратегического", — заявил Арбатов.

По оценке эксперта, сейчас риски усиливает прекращение действия ДРСМД и перспектива развертывания систем средней дальности. Как пояснил Арбатов, для России американские системы средней дальности в Европе и Азии будут иметь стратегический характер, и в ответ на любое их применение Москва будет отвечать не только зеркально, но и на стратегическом уровне, что, в свою очередь, повлечет уже ответ США на стратегическом уровне.
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Сергей Иванов
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