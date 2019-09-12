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РИА Новости
Единый день голосования

Итоги выборов отменили на десяти участках в шести регионах

13:40 12.09.2019 (обновлено: 13:58 12.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На десяти избирательных участках в шести регионах страны отменены результаты голосования 8 сентября, заявил член ЦИК Александр Клюкин на заседании рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.
Он не исключил, что аналогичные решения еще последуют.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны.
В том числе жители избрали депутатов 13 региональных законодательных собраний и 21 городской думы.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
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Единый день голосованияЦИК РФСовет Федерации РФРоссия
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