Итоги выборов отменили на десяти участках в шести регионах

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. На десяти избирательных участках в шести регионах страны отменены результаты голосования 8 сентября, заявил член ЦИК Александр Клюкин на заседании рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

Он не исключил, что аналогичные решения еще последуют.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах страны.