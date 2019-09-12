Путин прибыл в дагестанское село Ботлих

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году

БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Махачкалы прибыл в Ботлих - самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тысяч жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС РФ.

В Ботлихском районе в эти дни, как и во всем Дагестане, отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, вторгшихся в республику. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

Первый удар принял на себя именно Ботлихский район, куда ваххабиты зашли практически свободно.

"Это ж не государственная граница (с Чечней), не было там особых подразделений… А потом, этого не ожидали", - рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.

Путин прилетел в Дагестан. Здесь вспоминают события 20-летней давности - вторжение террористов и их разгром. Во время встречи с командирами и ополченцами Путин произнес тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.Возможно, время пришло. pic.twitter.com/eh1jvNrbNt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

По его словам, после захвата Ботлихского района боевики рассчитывали на "принцип домино", однако этим планам не суждено было сбыться - в Дагестан были направлены российские военные. Ожесточенные бои в Ботлихском районе переместились в Кадарскую зону, а затем в Новолакский район республики. Пятнадцатого сентября территория Дагестана была освобождена от боевиков.

Моральный дух населению в дни сражений поднял и приезд Владимира Путина, которого почти сразу после начала вторжения в Дагестан в августе 1999 года назначили и.о. премьера. Тогда он в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост за погибших и здоровье раненых, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав сделать это после разрешения конфликта.

Ополченцы, которые сыграли особую роль в освобождении Дагестана, в ходе прямой линии в июне этого года напомнили президенту об этом обещании. Путин сказал, что обязательно выполнит его. Кроме того, он сообщил, что правительство проработает вопрос о приравнивании к ветеранам боевых действий участников ополчения - мужчин из Ботлиха, которые вместе с военными противостояли вторгшимся бандам боевиков.

В начале августа президент РФ подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками 20 лет назад.