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РИА Новости

Путин прибыл в дагестанское село Ботлих

13:32 12.09.2019 (обновлено: 15:18 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями перед возложением цветов к памятнику участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и ополченцам - участникам боевых действий на территории Дагестана в 1999 году
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БОТЛИХ (Дагестан), 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из Махачкалы прибыл в Ботлих - самое большое село западного Дагестана, где проживают около 13 тысяч жителей и рядом с которым расположена одна из отдельных горных мотострелковых бригад ВС РФ.
В Ботлихском районе в эти дни, как и во всем Дагестане, отмечают 20-ю годовщину разгрома международных террористов, вторгшихся в республику. Целью террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
Подразделения ВДВ РФ на территории Дагестана
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"Жаркий" август: как банда Басаева и Хаттаба пыталась захватить Дагестан
Первый удар принял на себя именно Ботлихский район, куда ваххабиты зашли практически свободно.
"Это ж не государственная граница (с Чечней), не было там особых подразделений… А потом, этого не ожидали", - рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев.
По его словам, после захвата Ботлихского района боевики рассчитывали на "принцип домино", однако этим планам не суждено было сбыться - в Дагестан были направлены российские военные. Ожесточенные бои в Ботлихском районе переместились в Кадарскую зону, а затем в Новолакский район республики. Пятнадцатого сентября территория Дагестана была освобождена от боевиков.
Моральный дух населению в дни сражений поднял и приезд Владимира Путина, которого почти сразу после начала вторжения в Дагестан в августе 1999 года назначили и.о. премьера. Тогда он в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост за погибших и здоровье раненых, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав сделать это после разрешения конфликта.
Чеченский полевой командир Шамиль Басаев в Ботлихском районе. 11 августа 1999
7 августа, 17:28РИА Новости
История, которую не забыть: 20 лет с начала вторжения боевиков в Дагестан
Ополченцы, которые сыграли особую роль в освобождении Дагестана, в ходе прямой линии в июне этого года напомнили президенту об этом обещании. Путин сказал, что обязательно выполнит его. Кроме того, он сообщил, что правительство проработает вопрос о приравнивании к ветеранам боевых действий участников ополчения - мужчин из Ботлиха, которые вместе с военными противостояли вторгшимся бандам боевиков.
В начале августа президент РФ подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками 20 лет назад.
А накануне в Ботлихском районе был открыт мемориальный комплекс и памятник погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года - "Доблести солдата-победителя, воина-интернационалиста и отваги народного ополчения в борьбе с международным терроризмом".
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 15:31Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал за погибших в Ботлихе
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ФСБ РФВладимир ПутинАфганистанРоссияДагестанОбщество
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