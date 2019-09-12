Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру Иркутской области

"Понятно, что если что и делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом, восстанавливая инфраструктуру, делая ее более современной и удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году", - сказал он.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.