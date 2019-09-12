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РИА Новости

Ушаков не стал отвечать на вопрос, знал ли он Смоленкова

12:52 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос, знал ли он Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором спецслужб США.
"Комментариев нет", - сказал Ушаков журналистам.
США
11 сентября, 03:06РИА Новости
Семья "агента США" Смоленкова в спешке покинула свой дом, заявили соседи
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
11 сентября, 08:15РИА Новости
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Юрий УшаковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Обиделся за друга и однопартийца.
12 сентября, 12:53
sizif8
0110002
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