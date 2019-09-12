Ушаков не стал отвечать на вопрос, знал ли он Смоленкова

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос, знал ли он Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором спецслужб США.
"Комментариев нет", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что спецслужбы США в рамках секретной операции, якобы проведенной в 2017 году, вывезли из РФ своего информатора, близкого к российским властям. По информации некоторых СМИ, речь идет об Олеге Смоленкове.
11 сентября, 08:15РИА НовостиСоседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова