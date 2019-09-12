Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019

МАХАЧКАЛА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Дагестан, его самолет сел в аэропорту Махачкалы.

Оттуда он отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

Путин прилетел в Дагестан. Здесь вспоминают события 20-летней давности - вторжение террористов и их разгром. Во время встречи с командирами и ополченцами Путин произнес тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.Возможно, время пришло. pic.twitter.com/eh1jvNrbNt — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

В эти дни в республике вспоминают события 20-летней давности — вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.

После отражения нападения 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.

По данным ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение осудили более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.

Участники боевых действий в Дагестане часто вспоминают историю, когда Путин, будучи исполняющим обязанности премьера, в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост и отставил стопку в сторону, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.

Ополченцы говорят, что помнят то обещание и ждут возможности поднять бокал с президентом.

Во время прямой линии в июне к нему обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из села Ботлих. Также ему напомнили о так и не выпитой в 1999 году стопке за погибших и здоровье раненых. Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал.