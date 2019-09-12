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РИА Новости

Путин прилетел в Дагестан

12:26 12.09.2019 (обновлено: 14:27 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи в аэропорту Махачкалы. 12 сентября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МАХАЧКАЛА, 12 сен — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Дагестан, его самолет сел в аэропорту Махачкалы.
Оттуда он отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.
В эти дни в республике вспоминают события 20-летней давности — вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.
После отражения нападения 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.
По данным ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение осудили более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, были уничтожены.
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Участники боевых действий в Дагестане часто вспоминают историю, когда Путин, будучи исполняющим обязанности премьера, в солдатской палатке во время встречи с командирами и ополченцами произнес тост и отставил стопку в сторону, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.
Ополченцы говорят, что помнят то обещание и ждут возможности поднять бокал с президентом.
Во время прямой линии в июне к нему обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из села Ботлих. Также ему напомнили о так и не выпитой в 1999 году стопке за погибших и здоровье раненых. Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал.
В начале августа он подписал закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками 20 лет назад.
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ФСБ РФВладимир ПутинЧечняРоссияДагестанОбщество
Популярные комментарии
Мечеть наверно очередную будет открывать. ;)))
12 сентября, 13:20
Володиммер Демортов
22601133
Из аэропорта Махачкалы глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года. Новость читать надо
12 сентября, 13:58
Крах Либерализма
1935002
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