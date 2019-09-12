Герб Ленобласти появится на знаменах региональной нацгвардии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Постановление, согласно которому изображение герба региона и его основных элементов, может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках воинских частей войск национальной гвардии РФ, дислоцированных на территории Ленинградской области, подписал губернатор Александр Дрозденко.

Поводом для этого постановления послужило обращение, поступившее губернатору от командования Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым в настоящее время создается геральдическая система службы.

Представитель пресс-службы обладминистрации уточнил, что герб Ленинградской области был принят в декабре 1997 года. Он представляет собой серебряный якорь и золотой ключ на сине-голубом фоне геральдического щита, в верхней части которого расположена серебряная зубчатая стена в перевязь на красном поле.