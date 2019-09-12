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РИА Новости

В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна

12:15 12.09.2019 (обновлено: 13:29 12.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна у здания суда общей юрисдикции в Ереване
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна у здания суда общей юрисдикции в Ереване
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 12 сен – РИА Новости. Сторонники и противники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна собрались у здания суда общей юрисдикции в Ереване, где в четверг возобновятся слушания по делу о свержении конституционного строя, передает корреспондент РИА Новости.
К зданию суда стянуты дополнительные силы полиции. В суд прибывают другие обвиняемые по делу, в частности, бывший вице-премьер Армен Геворкян и экс-министр обороны Сейран Оганян.
Роберт Кочарян в суде
4 сентября, 14:43РИА Новости
Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск Кочаряна
В мае судья из Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Однако Апелляционный суд отменил это решение. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог". Дело Кочаряна было передано другому судье.
Позднее, 4 сентября, Конституционный суд Армении на основании обращения Кочаряна признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.
Адвокат Кочаряна Айк Алумян ранее заявил журналистам, что в соответствии с конституцией президент в течение и после срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, которые он совершал на этом посту. Следовательно, по мнению защиты, арест и уголовное преследование Кочаряна незаконны. Адвокат добавил, что на первом же заседании суд должен рассмотреть вопрос изменения меры пресечения экс-президента. Генпрокуратура же считает, что уголовное преследование и арест бывшего президента правомочны, так как, по оценке ведомства, вменяемые Кочаряну деяния не были связаны с выполняемыми им на посту президента должностными обязанностями.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, которые пытались пресечь правоохранители - это произошло во время правления Роберта Кочаряна, который тогда ещё занимал пост президента. В результате погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Роберт Кочарян
30 июля, 20:41РИА Новости
Освободившего Кочаряна судью обвинили в служебном подлоге
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