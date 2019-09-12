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РИА Новости

Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце

12:14 12.09.2019 (обновлено: 12:15 12.09.2019)
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© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция
© Fotolia / Syda Productions
НОВОСИБИРСК, 12 сен - РИА Новости. Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли 25-летнего мужчину, выполнив операцию на сердце, которую не делают больше нигде в России, сообщает медцентр в четверг.
В 2005 году пациент перенес операцию в центре Мешалкина, после которой он наблюдался у специалистов учреждения. В возрасте 11 лет ему заместили пораженный аортальный клапан сердца собственным клапаном легочной артерии. Теперь в ходе планового обследования у мужчины выявили аневризму (патологическое расширение) корня аорты.
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"Аневризма аорты протекала бессимптомно, не вызывая беспокойств пациента. Однако, по оценке специалистов, существовал высокий риск прогрессирования недостаточности легочного клапана (отток крови из аорты в левый желудочек вследствие неполного закрытия створок клапана), находящегося в аортальной позиции, а также разрыва аневризмы, который мог послужить причиной внезапной смерти", - рассказали в клинике.
В медцентре пояснили, что в большинстве подобных случаев хирурги выполняют операцию, в ходе которой расширенный участок аорты и аортальный клапан замещают искусственными протезами, однако это приводит к ухудшению качества жизни пациента и необходимости пожизненной антикоагулянтной терапии. Новосибирские специалисты выполнили технически более сложную, но щадящую операцию, которая прошла успешно. Сейчас молодой человек проходит реабилитацию.
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"Легочный клапан пациента, находящийся в аортальной позиции, сохранил хорошие функциональные параметры: створки клапана не были изменены, он адаптировался к системному артериальному давлению. Это позволило нам выполнить больному операцию Дэвида, заключающуюся в замещении аневризматически расширенной части аорты сосудистым протезом с сохранением собственного клапана пациента", - привели в пресс-службе медцентра слова руководителя центра новых хирургических технологий Александра Богачева-Прокофьева.
В центре Мешалкина отметили, что технически сложное вмешательство стало возможно благодаря большому опыту учреждения в выполнении клапаносохраняющей операции Дэвида. Центр Мешалкина - единственное медицинское учреждение России, где делают такие операции пациентам, ранее перенесшим замещение корня аорты собственным клапаном легочной артерии.
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