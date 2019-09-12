В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами

"Обстановка в мире сохраняет серьезную напряжённость. Основная угроза для наших стран исходит от международных террористических организаций. Об этом свидетельствуют беспрецедентные теракты, в частности, в Шри-Ланке, стране-партнере по диалогу ШОС, в апреле этого года. Мы видим, как террористические организации перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию наших стран", - заявил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов, открывая 35-е заседание совета.