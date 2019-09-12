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РИА Новости

В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами

12:12 12.09.2019
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© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Заседание совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылось в Петербурге, его участники обсудят борьбу с международным терроризмом и использованием боевиками беспилотников.
"Обстановка в мире сохраняет серьезную напряжённость. Основная угроза для наших стран исходит от международных террористических организаций. Об этом свидетельствуют беспрецедентные теракты, в частности, в Шри-Ланке, стране-партнере по диалогу ШОС, в апреле этого года. Мы видим, как террористические организации перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и перемещаются в направлении Афганистана, где получают возможность проникать на территорию наших стран", - заявил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов, открывая 35-е заседание совета.
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Он рассказал, какие главные моменты обсудят сегодня делегации спецслужб стран ШОС. "Нам предстоит принять ряд важных решений. Позитивно оцениваем рассмотрение вопроса о взаимодействии по обмену опытом о противодействии использованию беспилотных летательных аппаратов в террористических и экстремистских целях. Важным направлением нашего сотрудничества должен стать обмен опытом по социальной реабилитации лиц, возвращенных из зон террористической активности, и формирование информационного ресурса материалов, направленных на дискредитацию терроризма, сепаратизма и экстремизма", - отметил Смирнов.
В заседании РАТС участвуют делегации спецслужб Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, России, а также исполнительного комитета РАТС.
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Сергей СмирновШОСРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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