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РИА Новости

Четверг в Москве может побить рекорд тепла

11:54 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Абсолютный рекорд тепла может быть установлен в Москве в четверг, воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Сегодняшний день продолжил череду не по сезону теплых дней столицы. Уже в 10.00 температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22,3 градуса. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 году, когда максимальная температура составила 26,4 градуса", - говорится в сообщении.
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По прогнозу московских синоптиков, максимальная температура в городе повысится до 25-27 градусов, так что вполне возможно, что рекорд, удерживающийся с 1932 года, будет перекрыт.
Отмечается, что в среду, 11 сентября, температура воздуха в Москве также шла к рекорду. "Максимальная температура наблюдалась около 16.00 и составила 26,8 градусов, но рекорд 1909 года со значением 27,8 градуса устоял", - отмечают метеорологи.
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