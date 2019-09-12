Четверг в Москве может побить рекорд тепла

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Абсолютный рекорд тепла может быть установлен в Москве в четверг, воздух прогреется до 27 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Сегодняшний день продолжил череду не по сезону теплых дней столицы. Уже в 10.00 температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22,3 градуса. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 году, когда максимальная температура составила 26,4 градуса", - говорится в сообщении.

По прогнозу московских синоптиков, максимальная температура в городе повысится до 25-27 градусов, так что вполне возможно, что рекорд, удерживающийся с 1932 года, будет перекрыт.