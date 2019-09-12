В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Администрация поселения Бегуницкое Ленинградской области обратилась в полицию после появления в интернете резонансного видео, на котором бабушки, недовольные детским шумом, распиливают качели во дворе.
Ранее сообщалось, что жительницы дома в Волосовском районе Ленобласти спилили качели на детской площадке во дворе из-за жалоб их 90-летней подруги. Две женщины распилили конструкцию на глазах у детей и их родителей. Видео этого происшествия попало в интернет.
"После того, как мы узнали, что качели были распилены двумя гражданками, мы написали заявление в полицию. Качели точно будут восстановлены, но вот за чей счёт, должны решить правоохранительные органы", - рассказала РИА Новости и. о. главы поселения Наталья Михайлова.
По её словам, сумма ущерба сейчас уточняется.
"Эта детская площадка была построена в 2014 году. Она самая обычная, качели, которые распилили, не скрипели. Жительницам скорее не нравился шум от детворы, которая проводит время на площадке", - рассказали в администрации посёлка.
По их словам, женщины обращались с жалобой в администрацию на другие новые качели и просили их демонтировать из-за того, что, по их мнению, они привлекут на площадку ещё большее количество детей, но им было отказано.
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