Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев после обработки 100% протоколов победил на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае с 39,12% голосов, результаты были утверждены на заседании ЦИК.

По данным ЦИК, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Платошкин (24,69%), на третьем - Виктория Цыганова от "Единой России" (10,68%).