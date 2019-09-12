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РИА Новости
Единый день голосования

Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае

11:29 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги единого дня голосования
Предварительные итоги единого дня голосования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев после обработки 100% протоколов победил на довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае с 39,12% голосов, результаты были утверждены на заседании ЦИК.
По данным ЦИК, на втором месте кандидат от КПРФ Николай Платошкин (24,69%), на третьем - Виктория Цыганова от "Единой России" (10,68%).
Довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам – в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях - прошли в России в единый день голосования 8 сентября.
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8 сентября, 13:45РИА Новости
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Единый день голосованияЛДПРКПРФГосдума РФРоссияХабаровский край
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