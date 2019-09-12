Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израилю, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху государственной телерадиокорпорации Израилю, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху государственной телерадиокорпорации Кан незадолго до вылета в Сочи.

"У нас не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную военную кампанию, вступить в войну против ХАМАСа и уничтожить власть террористов в Газе", - сказал Нетаньяху, занимающий также пост министра обороны.

"Я сделаю это только тогда, когда как мы будем полностью готовы. Не секрет, что мы готовимся к новой войне, и я отвечаю за ее результаты", - отметил премьер-министр.

Обострение на границе с палестинским анклавом началось в минувшую пятницу после 73-го по счету палестинского "Марша возвращения" и усилилось после заявления израильского премьер-министра о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину в случае своей победы на внеочередных парламентских выборах 17 сентября.

Глава израильского правительства отправился в четверг с однодневным визитом в Сочи, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации.