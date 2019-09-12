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РИА Новости

Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе

11:00 12.09.2019 (обновлено: 11:41 12.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сен - РИА Новости. Израилю, по всей видимости, придется провести военную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху государственной телерадиокорпорации Кан незадолго до вылета в Сочи.
"У нас не будет иного выбора, кроме как начать широкомасштабную военную кампанию, вступить в войну против ХАМАСа и уничтожить власть террористов в Газе", - сказал Нетаньяху, занимающий также пост министра обороны.
"Я сделаю это только тогда, когда как мы будем полностью готовы. Не секрет, что мы готовимся к новой войне, и я отвечаю за ее результаты", - отметил премьер-министр.
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Глава израильского правительства отправился в четверг с однодневным визитом в Сочи, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии с акцентом на укрепление механизмов военной координации.
Запланирована также встреча Нетаньяху с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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