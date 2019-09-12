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РИА Новости

Власти Карелии отменили транспортный налог для многодетных семей

10:42 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сен - РИА Новости. Депутаты парламента Карелии в первом чтении приняли изменения в региональное законодательство, предусматривающие отмену выплат транспортного налога для всех многодетных семей региона, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
Соответствующее решение законодательное собрание приняло на первом осеннем заседании большинством голосов. "Решение принято", - огласил результаты спикер регионального парламента Элиссан Шандалович.
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Документ предусматривает отмену транспортного налога для всех многодетных семей.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения вступят в силу с января 2020 года. Правом на льготу смогут воспользоваться более шести тысяч семей Карелии, у которых три и более детей. Экономия "семейного бюджета" может составить до 10 тысяч рублей, уточнили в парламенте.
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