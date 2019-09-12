Власти Карелии отменили транспортный налог для многодетных семей

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, изменения вступят в силу с января 2020 года. Правом на льготу смогут воспользоваться более шести тысяч семей Карелии, у которых три и более детей. Экономия "семейного бюджета" может составить до 10 тысяч рублей, уточнили в парламенте.