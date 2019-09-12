Инаугурация губернатора Вологодской области пройдет 19 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Вологодской области Олег Кувшинников официально вступит в должность в четверг 19 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Инаугурация состоится 19 сентября. Она пройдет в здании правительства области. Олег Александрович Кувшинников принесет присягу и выступит с обращением к жителям области", - сказал собеседник агентства.
Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора региона. В выборах губернатора приняли участие 379 037 жителей региона, что составляет 40,52% от зарегистрированного числа избирателей. С результатом 60,79% победу одержал Олег Кувшинников, который заручился поддержкой 230 316 избирателей.
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