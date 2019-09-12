Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:26Z
https://ria.ru/20190912/1558598559.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a647f2b6daec0ae3149340cb6eee5589.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Инаугурация губернатора Вологодской области пройдет 19 сентября

10:26 12.09.2019
70
© РИА Новости / Нина ЗотинаОлег Кувшинников
Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Вологодской области Олег Кувшинников официально вступит в должность в четверг 19 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"Инаугурация состоится 19 сентября. Она пройдет в здании правительства области. Олег Александрович Кувшинников принесет присягу и выступит с обращением к жителям области", - сказал собеседник агентства.
Избирательная комиссия Вологодской области 11 сентября утвердила результаты выборов губернатора региона. В выборах губернатора приняли участие 379 037 жителей региона, что составляет 40,52% от зарегистрированного числа избирателей. С результатом 60,79% победу одержал Олег Кувшинников, который заручился поддержкой 230 316 избирателей.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияВологодская областьОлег Кувшинников
Рекомендуем
Болоньский заповедник в Хабаровском крае
В Хабаровском крае из-за тайфуна подтопило кордоны заповедника
РИА
Новости
Избиратель в единый день голосования
В СПЧ предложили выслушать сторонников возвращения графы "против всех"
Андрей Чибис
Инаугурацию губернатора Мурманской области планируют провести 27 сентября
В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев
Лента
новостей
Предварительные итоги единого дня голосования
Кандидат от ЛДПР победил на довыборах в Госдуму в Хабаровском крае
Выборы губернатора Ставрополья признали состоявшимися
Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский: воевать с культурой и исторической памятью недопустимо
Порт Владивостока
Япония намерена продвигать экономическое сотрудничество с Дальним Востоком
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Валерий Лимаренко
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Дирижер Владимир Спиваков
Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
МВД ДНР опровергло сообщение об обнаружении взрывного устройства в Донецке
Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме "нацидею" Украины вернуть Крым назвали глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
Лента новостейМолния