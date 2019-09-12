"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?

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ЯсноПонятно "Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?

Что дает нам учеба в университете? Умение быстро искать информацию, договариваться с людьми, друзей, любовь всей жизни? Все, что угодно, кроме навыков, которые пригодятся нам на роботе, или действительно важные знания и компетенции? Если образование отстает от темпа жизни, то стоит ли тратить на него время, когда можно сразу пойти работать?