"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?

Школа — университет — работа. Для старшего поколения это — единственная формула успеха. Но прогресс приводит к тому, что многие профессии можно освоить самостоятельно просто практикуясь, а онлайн-курсы от крупной компании выглядят более полезными, чем четыре года в университете.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter
Нужно ли высшее образование, обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая рассказала, требуют ли работодатели от кандидатов высшее, и как часто они готовы принять на работу без него.
Гость одного из последних эпизодов подкаста "Как вы это делаете?!" народный учитель России и один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский поделился мнением о том, обязательно ли получать высшее образование современному выпускнику школы.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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