Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T14:00Z
https://ria.ru/20190912/1558597895.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155860/58/1558605855_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_f1e36df07eaf5a79424b7c166778bd52.jpg
РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?

14:00 12.09.2019
306
ЯсноПонятно
"Первое — для родителей, второе — для себя". Зачем нам высшее образование?
Вчера, 14:00
Что дает нам учеба в университете? Умение быстро искать информацию, договариваться с людьми, друзей, любовь всей жизни? Все, что угодно, кроме навыков, которые пригодятся нам на роботе, или действительно важные знания и компетенции? Если образование отстает от темпа жизни, то стоит ли тратить на него время, когда можно сразу пойти работать?
Школа — университет — работа. Для старшего поколения это — единственная формула успеха. Но прогресс приводит к тому, что многие профессии можно освоить самостоятельно просто практикуясь, а онлайн-курсы от крупной компании выглядят более полезными, чем четыре года в университете.
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом HeadHunter
Нужно ли высшее образование, обсуждают Ваня, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель молодежного направления HeadHunter Ирина Святицкая рассказала, требуют ли работодатели от кандидатов высшее, и как часто они готовы принять на работу без него.
Гость одного из последних эпизодов подкаста "Как вы это делаете?!" народный учитель России и один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский поделился мнением о том, обязательно ли получать высшее образование современному выпускнику школы.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
010000
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкастЕфим РачевскийОбразование - Общество
Рекомендуем
Медведев, Сафин и матчи сборной
Медведев, Сафин и матчи сборной
РИА
Новости
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник сообщил, что вологодских школьниц могли покусать мыши
Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика
Кирилл Вышинский о сокамерниках, слезах отца и судьбе котика
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод четвёртый
Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод четвёртый
Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности
Наталья Поклонская о покушении, отношении мужчин и обманчивой внешности
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом
Презентация iPhone 11
Места в очередях за iPhone 11 продают по цене до 500 тысяч рублей
«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
"Пристрелите меня". В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
СМИ: разместить устройства слежения у Белого дома в США мог Израиль
Ксения Собчак
СМИ выяснили, кого пригласили на свадьбу Собчак
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
00:12Россия поприветствовала курс Сербии на сохранение военного нейтралитета
00:08Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
00:03РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями
23:56Украина намерена присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году
Лента новостейМолния