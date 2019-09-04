Как устроена "нормальная" государственная школа, где учителя увольняют за потворство травле, ученик может возражать учителю, дети получают шанс учиться дистанционно, а учителя — носить татуировки (но не все и не везде). В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" об этом рассуждает один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский.

Ефим Рачевский о «нормальных» школах, вреде оценок и ошибках родителей

Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Как вы это делаете?!

Народный учитель России и лауреат Премии Президента рассказывает, можно ли получить достойное образование, не посещая школу ежедневно, как ЕГЭ изменил ментальность учеников и можно ли отказаться от школьных оценок. Зачем приглашать дедушку в школу, если не к директору? Перейдут ли школы на дистанционное обучение? Почему нынешние первоклассники вместо сказок интересуются возникновением черных дыр и как изменился тип мышления детей, рожденных в последнее десятилетие?

Отвечает Ефим Лазаревич Рачевский:

3:25 Можно ли сказать учителю "вы дурак" и как это сделать правильно

6:00 Учительницу с каким маникюром он не возьмет на работу

6:30 Какие татуировки на теле учителя неприемлемы

7:05 В какой ситуации учителю можно выкладывать фото в купальнике

8:20 Почему он радовался кризисам 1998 и 2008 годов

8:55 Сколько зарабатывает учитель на самом деле

9:10 Почему профессия учителя потеряла былой престиж

12:35 Чем отличаются семейное и домашнее обучение

15:00 О подводных камнях семейного обучения

17:05 О платформе "Московская электронная школа"

18:25 Чему научить ребенка: запоминанию или поиску информации

21:05 Почему, будучи сторонником ЕГЭ, он убежден, что в ближайшие пять лет его необходимо модернизировать или вовсе отказаться от него

24:00 Почему получать высшее образование теперь не обязательно

28:40 Должна ли школа воспитывать

29:55 О психологических школьных травмах и как с ними работать

31:50 Как уволил учителя, когда тот оказался замешан в травле ученика

32:30 Кто больше всего недоволен акцией "Дети вместо цветов"

34:05 Нужны ли ограничения на мобильные телефоны в школе

35:20 О различиях между оценками и отметками

46:35 Грехи школьной системы оценивания

39:05 Четыре главные ошибки родителей школьников

41:10 Удивительный феномен первоклассников последних лет, и как он повлияет на наше будущее

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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