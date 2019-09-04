Ефим Рачевский о «нормальных» школах, вреде оценок и ошибках родителей

Народный учитель России и лауреат Премии Президента рассказывает, можно ли получить достойное образование, не посещая школу ежедневно, как ЕГЭ изменил ментальность учеников и можно ли отказаться от школьных оценок. Зачем приглашать дедушку в школу, если не к директору? Перейдут ли школы на дистанционное обучение? Почему нынешние первоклассники вместо сказок интересуются возникновением черных дыр и как изменился тип мышления детей, рожденных в последнее десятилетие?
Отвечает Ефим Лазаревич Рачевский:
3:25 Можно ли сказать учителю "вы дурак" и как это сделать правильно
6:00 Учительницу с каким маникюром он не возьмет на работу
6:30 Какие татуировки на теле учителя неприемлемы
7:05 В какой ситуации учителю можно выкладывать фото в купальнике
8:20 Почему он радовался кризисам 1998 и 2008 годов
8:55 Сколько зарабатывает учитель на самом деле
9:10 Почему профессия учителя потеряла былой престиж
12:35 Чем отличаются семейное и домашнее обучение
15:00 О подводных камнях семейного обучения
17:05 О платформе "Московская электронная школа"
18:25 Чему научить ребенка: запоминанию или поиску информации
21:05 Почему, будучи сторонником ЕГЭ, он убежден, что в ближайшие пять лет его необходимо модернизировать или вовсе отказаться от него
24:00 Почему получать высшее образование теперь не обязательно
28:40 Должна ли школа воспитывать
29:55 О психологических школьных травмах и как с ними работать
31:50 Как уволил учителя, когда тот оказался замешан в травле ученика
32:30 Кто больше всего недоволен акцией "Дети вместо цветов"
34:05 Нужны ли ограничения на мобильные телефоны в школе
35:20 О различиях между оценками и отметками
46:35 Грехи школьной системы оценивания
39:05 Четыре главные ошибки родителей школьников
41:10 Удивительный феномен первоклассников последних лет, и как он повлияет на наше будущее
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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