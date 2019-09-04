Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T12:11Z
https://ria.ru/20190904/1558279606.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155827/96/1558279662_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_4c482c919166a1ea6bbe5f6206e483ff.jpg
РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Ефим Рачевский о "нормальных" школах, вреде оценок и ошибках родителей

12:00 04.09.2019 (обновлено: 12:11 04.09.2019)
83
Как вы это делаете?!
Ефим Рачевский о «нормальных» школах, вреде оценок и ошибках родителей
12:00
Как устроена "нормальная" государственная школа, где учителя увольняют за потворство травле, ученик может возражать учителю, дети получают шанс учиться дистанционно, а учителя — носить татуировки (но не все и не везде). В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" об этом рассуждает один из самых известных директоров школ страны Ефим Лазаревич Рачевский.
Народный учитель России и лауреат Премии Президента рассказывает, можно ли получить достойное образование, не посещая школу ежедневно, как ЕГЭ изменил ментальность учеников и можно ли отказаться от школьных оценок. Зачем приглашать дедушку в школу, если не к директору? Перейдут ли школы на дистанционное обучение? Почему нынешние первоклассники вместо сказок интересуются возникновением черных дыр и как изменился тип мышления детей, рожденных в последнее десятилетие?
Отвечает Ефим Лазаревич Рачевский:
3:25 Можно ли сказать учителю "вы дурак" и как это сделать правильно
6:00 Учительницу с каким маникюром он не возьмет на работу
6:30 Какие татуировки на теле учителя неприемлемы
7:05 В какой ситуации учителю можно выкладывать фото в купальнике
8:20 Почему он радовался кризисам 1998 и 2008 годов
8:55 Сколько зарабатывает учитель на самом деле
9:10 Почему профессия учителя потеряла былой престиж
12:35 Чем отличаются семейное и домашнее обучение
15:00 О подводных камнях семейного обучения
17:05 О платформе "Московская электронная школа"
18:25 Чему научить ребенка: запоминанию или поиску информации
21:05 Почему, будучи сторонником ЕГЭ, он убежден, что в ближайшие пять лет его необходимо модернизировать или вовсе отказаться от него
24:00 Почему получать высшее образование теперь не обязательно
28:40 Должна ли школа воспитывать
29:55 О психологических школьных травмах и как с ними работать
31:50 Как уволил учителя, когда тот оказался замешан в травле ученика
32:30 Кто больше всего недоволен акцией "Дети вместо цветов"
34:05 Нужны ли ограничения на мобильные телефоны в школе
35:20 О различиях между оценками и отметками
46:35 Грехи школьной системы оценивания
39:05 Четыре главные ошибки родителей школьников
41:10 Удивительный феномен первоклассников последних лет, и как он повлияет на наше будущее
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
001100
Обсудить 0
Как вы это делаете?!ПодкастЕфим Рачевский
Рекомендуем
Школьные рюкзаки
Подмосковные школьники смогут выполнять домашние задания онлайн
РИА
Новости
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
В ЕР призвали сократить число мероприятий от региональных властей в школах
Младшие школьники за компьютером
ЕР предложила разработать единый стандарт школьных сайтов
Аскольд Запашный
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
Лента
новостей
Статуя на стадионе детского лагеря Смена в поселке Понизовка
Минпросвещения обяжет детские лагеря обеспечивать пожарную безопасность
Город Тюмень
В Тюмени займутся исследованиями в сфере биологической безопасности
Ученицы общеобразовательной школы
Многодетные семьи в Подмосковье получили выплату на школьную форму
Школьный электронный дневник
ЕР призвала ускорить переход на цифровизацию отчетности в школах
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Создание научно-образовательного центра на острове Русский ускорят
Дети в школе
Томские власти объяснили, почему школу временно обустроили в медпункте
Школьные рюкзаки
В Сочи открыли классическую гимназию с раздельным обучением и письмом пером
Модель реактора для непрерывного синтеза мономеров, созданная в Томском политехническом университете
В Томске начали разработку реактора для получения биоразлагаемых пластиков
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 июля 2019
Жириновский проведет торжественный митинг ЛДПР накануне выборов
Фастфуд
Аналитики выяснили, как россияне от 6 до 17 лет тратят карманные деньги
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР Ирана
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
18:11Российские С-400 укрепят безопасность Турции, считает Эрдоган
18:09В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом
18:08Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
18:05В РИО прокомментировали слова МИД Болгарии о роли СССР в борьбе с нацизмом
18:02ФАС изучит состояние конкуренции в сфере науки
18:01Фракция Порошенко прокомментировала инициативу кабмина об увольнении Кличко
17:59США расширили санкции по Ирану
17:57Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско
17:55Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
17:53"Охотник за нацистами" готов сотрудничать с Россией в их поиске
17:52США разглядели в преемнике Могерини близкого друга и союзника
17:50В Омске нашли переход "в никуда"
17:45Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
17:41В Кубанскую полицию не поступало заявлений на подростков, укравших тачку
Лента новостейМолния