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РИА Новости

Площадь пожара в лесу в 30 километрах от Чернобыля возросла в два раза

09:49 12.09.2019
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на территории Дымарского лесничества в Киевской области, в 30 километрах от Чернобыля, однако его площадь увеличилась почти в два раза - до 11 гектаров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду на территории Дымарского лесничества начался пожар, его площадь составляла около шести гектаров. К тушению привлекли авиацию.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация Госслужбы по ЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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