Площадь пожара в лесу в 30 километрах от Чернобыля возросла в два раза

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Спасатели продолжают тушить пожар на территории Дымарского лесничества в Киевской области, в 30 километрах от Чернобыля, однако его площадь увеличилась почти в два раза - до 11 гектаров, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В среду на территории Дымарского лесничества начался пожар, его площадь составляла около шести гектаров. К тушению привлекли авиацию.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 12 сентября пройденная огнем площадь составляет около 11 га. Открытого огня нет, наблюдаются отдельные очаги тления", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 101 человек и 26 единиц техники, авиация Госслужбы по ЧС осуществила 26 сбросов воды (114 тонн).