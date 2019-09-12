Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T08:48Z
https://ria.ru/20190912/1558595330.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153202/48/1532024825_0:256:3073:1984_1036x0_80_0_0_6f5b2922da66f25a095aa6f0ebb0b014.jpg
РИА Новости

В украинском профсоюзе горняков рассказали о долгах по зарплате шахтерам

08:48 12.09.2019
252
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Задолженность по заработной плате украинским шахтерам составляет более 32 миллионов долларов, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 800 миллионов (более 32 миллионов долларов по курсу Нацбанка). В отдельных случаях зарплата не выплачивалась в полном объеме с июня 2019 года", - написал Волынец на своей странице в Facebook.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.
Участники акции протеста шахтеров
12 августа, 09:42РИА Новости
Шахтеры на Украине перекрыли дорогу, требуя выплатить зарплату
030010
Обсудить 0
Михаил ВолынецУкраинаВ мире
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Лента новостейМолния