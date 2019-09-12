В украинском профсоюзе горняков рассказали о долгах по зарплате шахтерам

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Задолженность по заработной плате украинским шахтерам составляет более 32 миллионов долларов, сообщил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Общая задолженность по заработной плате шахтерам превышает 800 миллионов (более 32 миллионов долларов по курсу Нацбанка). В отдельных случаях зарплата не выплачивалась в полном объеме с июня 2019 года", - написал Волынец на своей странице в Facebook.