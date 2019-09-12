Выплаты клиентам иркутского Гринкомбанка начнутся не позже 26 сентября

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Выплаты вкладчикам иркутского Гринкомбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 26 сентября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 26 сентября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Гринкомбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 12 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Гринкомбанка. Как сообщил регулятор, кредитная организация допустила уменьшение величины капитала до уровня ниже размера уставного капитала, вследствие чего в его деятельности возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), банк также не выполнил в установленный срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).

Кроме того, Гринкомбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Как отмечал регулятор, существенную долю (более 55%) в активах Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества - более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной. "Руководство и собственники не приняли действенные меры по стабилизации финансового положения кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности ее дальнейшего функционирования", - указал регулятор.