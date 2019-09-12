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РИА Новости

Блогер рассказал о неудачной вылазке на закрытый объект "Роскосмоса"

08:12 12.09.2019 (обновлено: 10:25 12.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Логотип корпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. "Роскосмос" на днях заявил о массовом задержании посторонних на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в подмосковном Пересвете.
Их обвинили в попытке вандализма, а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что у задержанных нашли "кое-что интересное" и к тому же они иностранцы.
Кто и зачем залез на закрытую территорию предприятия, РИА Новости рассказал участник и инициатор вылазки — руфер и видеоблогер с 40 тысячами подписчиков на YouTube Даниил Пустовалов.

Здесь испытывали "Буран"

Сегодня НИЦ РКП — головной центр "Роскосмоса" по испытаниям жидкостных ракетных двигателей, двигательных установок, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
9 сентября, 12:54РИА Новости
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
На территории, на которую проник Пустовалов с группой, ранее испытывали макет "Бурана". В 2006 году его утилизировали, но здание с камерой для тепловакуумных тестов космических кораблей осталось.
Сейчас площади сдают в аренду под производство и складирование труб, никакой ракетно-космической деятельности здесь нет.

"Мы знали, что там заброшенный объект "Роскосмоса". Мы собрались компанией, потому что обычно собираемся такими группами и посещаем закрытые объекты. Я вместе с одним товарищем снимал видеорепортаж — мы видеоблогеры. Другие снимали фотографии", — рассказал Пустовалов.

По его словам, всех интересовало посещение камеры вакуумных испытаний для "Бурана".
"Мы собрались не только чтобы залезть куда-то, но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные", — пояснил он.
Это не первый подобный опыт Пустовалова. На его странице во "ВКонтакте" и на YouTube выложены видео из Чернобыля, с заброшенных военных объектов, из подземных бункеров и метро, катакомб под Кремлем.
Всего в группе было 14 человек, и когда они проникли на территорию, их сразу заметила охрана. "Начали сотрудники кричать, и мы убежали", — говорит Пустовалов.
Задержали их уже в лесу.
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Оштрафовали по КоАП

Изначально в "Роскосмосе" заявляли, что задержали 17 человек (сначала троих, потом еще 14), а всего незаконно проникнуть на объект ракетно-космической отрасли планировали до 50 человек.
Пустовалов не знаком с первой группой из трех нарушителей. "Мы до сих пор не знаем, кто это, хотя со всей тусовкой — сталкеры, диггеры, руферы — мы <...> знакомы", — говорит он.
Вторую группу задержали из-за того, что один из участников заранее предупредил полицию. У МВД были скриншоты с перепиской из чата.
"Мы изначально не собирались 50 человек собирать, нас изначально было в чате девять человек, а там еще в итоге кто-то пару своих друзей взял", — вспоминает Пустовалов.
После задержания группу отвезли в отделение полиции в поселке Власиха, где каждому выписали штраф в три тысячи рублей по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (Кодекс об административных правонарушениях).
После этого, ничего не изымая и не предъявляя новых обвинений, всех отпустили.
Пока блогеры были в отделении, пресс-служба "Роскосмоса" сообщила о задержании посторонних. Об этом Пустовалов с друзьями узнали из новостей.
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Больше ни ногой

В понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что у проникших на территорию предприятия "кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами".
"Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересное", — уточнил он.
Сами руферы убеждают, что взяли с собой только фотоаппараты, рации для связи и диктофон. Никаких инструментов, которыми можно было бы совершить вандальные действия, убеждает Пустовалов, у них не было.
"Мы не взяли инструментов, чтобы что-то открывать, что-то ломать", — поясняет он, добавляя, что еще у них были перцовые баллончики для самообороны.
Слухи о том, что руферы взяли с собой пиротехнику, чтобы запускать фейерверки, он отвергает. Но без алкоголя не обошлось. "Алкоголь, конечно, был. Мы отдыхать туда ехали", — отметил Пустовалов.
Что касается иностранного гражданства задержанных, то один из них действительно оказался выходцем с Украины. В свое время он принимал друзей в Чернобыле, а в этот раз приехал в Россию. У полиции к нему вопросов не возникло, и после выплаты штрафа его тоже отпустили.
"Это был мой первый объект "Роскосмоса", на который я попробовал пройти, и я понял, что все-таки следят за этим. И внешне заброшенный объект может быть незаброшенным. Никому не рекомендую посещать подобные объекты, а в особенности объекты "Роскосмоса", — сказал блогер в заключение.
В то же время Пустовалов отметил, что если бы "Роскосмос" пошел ему навстречу и допустил на законных основаниях на территорию других своих предприятий, он бы снял хорошие репортажи для своего блога.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
9 сентября, 14:56РИА Новости
Рогозин провел параллель между Бесланом и ЧП на объекте "Роскосмоса"
8314012587
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияОбщество
Популярные комментарии
сталкеры, диггеры, руферы, блогеры... Зоопарк какой то.
12 сентября, 09:12
Андрей Е
37100001
Обыкновенный промышленный шпионаж, под прикрытием романтики. Прямо сейчас пара известных американских частных фирм строит большие корабли, и по странном совпадению им нужна информация об эффективных термовакуумных испытательных камерах.
12 сентября, 09:44
Андрей Е
2520002
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