На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Группа из почти 50 человек пыталась проникнуть на территорию предприятия "Роскосмоса", чтобы испортить оборудование, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Следствие установило, что ночью группа людей пыталась попасть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

В госкорпорации подчеркнули, что утром в воскресенье задержали еще 14 человек.