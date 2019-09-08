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РИА Новости

На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек

13:28 08.09.2019 (обновлено: 14:46 08.09.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Логотип корпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Группа из почти 50 человек пыталась проникнуть на территорию предприятия "Роскосмоса", чтобы испортить оборудование, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Следствие установило, что ночью группа людей пыталась попасть на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
В госкорпорации подчеркнули, что утром в воскресенье задержали еще 14 человек.
"Обо всем произошедшем было доложено руководству госкорпорации "Роскосмос" и правоохранительным органам", — отмечается в сообщении.
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