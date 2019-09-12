Москвичей ожидает последний день бабьего лета с температурой до 26 градусов

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня у нас последний день бабьего лета. Переменная облачность, без осадков, плюс 24-26 градусов - Москва, плюс 22-27 градусов - по области", - сказал Тишковец.

Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.