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РИА Новости

Москвичей ожидает последний день бабьего лета с температурой до 26 градусов

08:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Последний день бабьего лета с температурой воздуха до 26 градусов и без осадков ожидает москвичей в четверг, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас последний день бабьего лета. Переменная облачность, без осадков, плюс 24-26 градусов - Москва, плюс 22-27 градусов - по области", - сказал Тишковец.
Девушка во время дождя на одной из улиц в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Метеоролог также добавил, что ветер будет юго-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
В среду синоптик сообщил РИА Новости, что уже с пятницы погода начнет портиться, а в выходные в столицу придет настоящая холодная дождливая осень с температурой плюс 11-16 градусов.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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