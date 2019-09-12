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РИА Новости

Последний день бабьего лета в Москве

14:54 12.09.2019 (обновлено: 15:27 12.09.2019)
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В Москве завершается череда не по сезону жарких дней, накануне был побит температурный рекорд 70-летней давности. Но совсем скоро в столице похолодает. Прощание с летом — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

Синоптики предупредили: четверг — последний день бабьего лета с жарой до 26 градусов и без осадков

Девушка в центре Москвы
1 из 9

Синоптики предупредили: четверг — последний день бабьего лета с жарой до 26 градусов и без осадков

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff

В 10 часов утра температура воздуха на метеостанции на ВДНХ повысилась до 22,3 градуса.

Люди на улице Москвы
2 из 9

В 10 часов утра температура воздуха на метеостанции на ВДНХ повысилась до 22,3 градуса.

© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

До рекорда 12 сентября 1932 года, когда было 26,4 градуса, совсем немного.

Девушка в Москве
3 из 9

До рекорда 12 сентября 1932 года, когда было 26,4 градуса, совсем немного.

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
© AFP 2019 / Alexander Nemenov

Накануне уже был побит один температурный рекорд.

Вид Москвы
4 из 9

Накануне уже был побит один температурный рекорд.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве.

Девушка в парке Горького в Москве
5 из 9

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве.

© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

В полдень воздух прогрелся до 26,3 градуса.

Москва
6 из 9

В полдень воздух прогрелся до 26,3 градуса.

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff

Это абсолютный максимум с 1949 года, когда начались наблюдения на метеостанции на ВДНХ.

Москва
7 из 9

Это абсолютный максимум с 1949 года, когда начались наблюдения на метеостанции на ВДНХ.

© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

Уже в пятницу погода начнет портиться.

Мужчины на улице Москвы
8 из 9

Уже в пятницу погода начнет портиться.

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff

А в выходные придет настоящая дождливая осень.

Девочка на улице Москвы
9 из 9

А в выходные придет настоящая дождливая осень.

© AFP 2019 / Dimitar Dilkoff
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