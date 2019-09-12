Последний день бабьего лета в Москве

Синоптики предупредили: четверг — последний день бабьего лета с жарой до 26 градусов и без осадков
Синоптики предупредили: четверг — последний день бабьего лета с жарой до 26 градусов и без осадков
В 10 часов утра температура воздуха на метеостанции на ВДНХ повысилась до 22,3 градуса.
В 10 часов утра температура воздуха на метеостанции на ВДНХ повысилась до 22,3 градуса.
До рекорда 12 сентября 1932 года, когда было 26,4 градуса, совсем немного.
До рекорда 12 сентября 1932 года, когда было 26,4 градуса, совсем немного.
Накануне уже был побит один температурный рекорд.
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве.
В полдень воздух прогрелся до 26,3 градуса.
Это абсолютный максимум с 1949 года, когда начались наблюдения на метеостанции на ВДНХ.
Это абсолютный максимум с 1949 года, когда начались наблюдения на метеостанции на ВДНХ.
Уже в пятницу погода начнет портиться.
А в выходные придет настоящая дождливая осень.