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РИА Новости

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль к столетию московской скорой помощи

07:59 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фестиваль скорой помощи "100 лет спасаем жизни", посвященный столетнему юбилею московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, пройдет в субботу 21 сентября в парке "Сокольники", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Первая в Москве станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова работает уже 100 лет. Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года.
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"В парке откроют выставку современных и ретро-автомобилей скорой помощи. Юным посетителям предложат узнать больше о профессии врача, научиться оказывать первую медицинскую помощь и поиграть в настольные игры. Детские рисунки представят на выставке "Мои мама и папа работают в скорой", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для взрослых также разработана праздничная программа. Они смогут попробовать себя в роли диспетчеров, сходить на фотовыставку, посетить специальные лекции и больше узнать о работе скорой помощи.
Для всех посетителей фестиваля проведут творческие мастер-классы, на которых покажут, как создавать подарки своими руками, а также научат оказывать первую медицинскую помощь.
Уточняется, что праздничная программа начнется в 12.00 и продлится до 19.00.
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