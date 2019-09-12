В парке "Сокольники" пройдет фестиваль к столетию московской скорой помощи

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Фестиваль скорой помощи "100 лет спасаем жизни", посвященный столетнему юбилею московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, пройдет в субботу 21 сентября в парке "Сокольники", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первая в Москве станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова работает уже 100 лет. Впервые бригада московской скорой помощи выехала на вызов 15 октября 1919 года.

"В парке откроют выставку современных и ретро-автомобилей скорой помощи. Юным посетителям предложат узнать больше о профессии врача, научиться оказывать первую медицинскую помощь и поиграть в настольные игры. Детские рисунки представят на выставке "Мои мама и папа работают в скорой", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для взрослых также разработана праздничная программа. Они смогут попробовать себя в роли диспетчеров, сходить на фотовыставку, посетить специальные лекции и больше узнать о работе скорой помощи.

Для всех посетителей фестиваля проведут творческие мастер-классы, на которых покажут, как создавать подарки своими руками, а также научат оказывать первую медицинскую помощь.