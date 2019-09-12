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РИА Новости

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

06:43 12.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 сен – РИА Новости. Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По данным ГУМЧС по Волгоградской области, около полуночи поступило сообщении о пожаре в дачном обществе "Дзержинец" в Волгограде, на одном из участков горели кухня и баня общей площадью около 80 квадратных метров, есть погибшие.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, погибли трое человек.
"Трое погибших, личности устанавливаются", - сказал собеседник агентства.
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