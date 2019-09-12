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РИА Новости

Ученым впервые удалось изучить историю лесных бедствий за 260 лет

03:43 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ученые смогли проследить историю бедствий дальневосточных лесов от пожаров, нашествий насекомых и ветровалов на протяжении 260 лет, говорится в статье ученых Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.
По мнению ученых, изучение истории лесов позволит лучше прогнозировать изменения, которые могут произойти с лесами в будущем. Статья вышла в сборнике по итогам конференции в Красноярске.
"Впервые восстановлена история естественных нарушений малонарушенных кедрово-широколиственных лесов на площади 4,5 гектара. Продолжительность реконструкции – 260 лет (1750–2010 годы)", - сообщают ученые.
Реконструкция событий показала, что за эти годы произошли два значительных бедствия, которые привели к резкому росту деревьев.
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"Первое естественное нарушение древостоя наблюдалось в декаду 1880-1890 годов, когда у 19,8 % деревьев резко увеличился прирост в диаметре... Максимальное количество деревьев показало увеличение радиального прироста в период с 1960 по 1969 годы, когда более 25% деревьев резко увеличили свой прирост", - говорится в статье.
Ученые полагают, что последний прирост был вызван действием тайфуна "Эмма", который был одним из самых сильных по скорости ветра. Тайфун привел к гибели и падению старых деревьев, что дало возможность активно расти молодому подросту.
Ученые также выяснили, с какой скоростью способны расти хвойные и лиственные деревья. По их данным, в случае, если большое дерево рядом погибло, хвойные могут увеличить скорость роста в 35 раз, а лиственничные - в восемь раз. Такую разницу в интенсивности роста ученые объяснили способностью хвойных приспосабливаться к тени.
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Российская академия наукРоссияРИА Наука
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