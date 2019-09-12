Ученым впервые удалось изучить историю лесных бедствий за 260 лет

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ученые смогли проследить историю бедствий дальневосточных лесов от пожаров, нашествий насекомых и ветровалов на протяжении 260 лет, говорится в статье ученых Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.

По мнению ученых, изучение истории лесов позволит лучше прогнозировать изменения, которые могут произойти с лесами в будущем. Статья вышла в сборнике по итогам конференции в Красноярске.

"Впервые восстановлена история естественных нарушений малонарушенных кедрово-широколиственных лесов на площади 4,5 гектара. Продолжительность реконструкции – 260 лет (1750–2010 годы)", - сообщают ученые.

Реконструкция событий показала, что за эти годы произошли два значительных бедствия, которые привели к резкому росту деревьев.

"Первое естественное нарушение древостоя наблюдалось в декаду 1880-1890 годов, когда у 19,8 % деревьев резко увеличился прирост в диаметре... Максимальное количество деревьев показало увеличение радиального прироста в период с 1960 по 1969 годы, когда более 25% деревьев резко увеличили свой прирост", - говорится в статье.

Ученые полагают, что последний прирост был вызван действием тайфуна "Эмма", который был одним из самых сильных по скорости ветра. Тайфун привел к гибели и падению старых деревьев, что дало возможность активно расти молодому подросту.