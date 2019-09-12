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РИА Новости
Туризм

Граждане ряда стран с октября смогут посещать Петербург по электронной визе

03:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, с соответствующим документом ознакомились РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. К этому времени правительство должно было утвердить перечень стран, граждане которых смогут им воспользоваться.
Согласно подписанному Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза. Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИДа РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в стране не более восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.
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