Граждане ряда стран с октября смогут посещать Петербург по электронной визе

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 53 государств, граждане которых с 1 октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе, с соответствующим документом ознакомились РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. К этому времени правительство должно было утвердить перечень стран, граждане которых смогут им воспользоваться.

Согласно подписанному Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза. Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.