Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T02:33Z
https://ria.ru/20190912/1558592844.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/11/1556001108_0:133:2898:1763_1036x0_80_0_0_052cfececa269163e8c26e35febec91f.jpg
РИА Новости

США отложат введение новых пошлин на китайские товары до 15 октября

02:33 12.09.2019
1915
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Пекина.
"По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы договорились, что в качестве жеста доброй воли мы отложим повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября", - написал Трамп у себя в Twitter.
Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.
Города мира. Пекин
Вчера, 09:04РИА Новости
Китай опубликовал список американских товаров, которые освободят от пошлин
Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины.
Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
Американский доллар и китайский юань
10 сентября, 13:04РИА Новости
Пекин призвал США прекратить аморальные нападки на китайские компании
1140020
Обсудить 1
Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин
Новак: в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию подпишут десятки соглашений
РИА
Новости
Строительство газопровода Сила Сибири
Россия и Монголия создадут рабочую группу по проекту газопровода в Китай
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Лента
новостей
Председатель правительства Дмитрий Медведев принимает участие в программе Диалог на канале Россия 24
Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
Вьетнам уделяет много внимания укреплению отношений с Россией, заявил посол
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Автомобиль Rolls-Royce Phantom
Челябинец, разбивший машину миллиардера, попросил признать его банкротом
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В администрации президента Турции рассказали о разговоре Эрдогана с Меркель
Летний отдых в Сочи
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Телеведущая Елена Малышева
Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Лента новостейМолния