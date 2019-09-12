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РИА Новости

Правительство Британии не полностью раскрыло материалы по Brexit без сделки

02:03 12.09.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии не полностью выполнило требование парламента о раскрытии материалов, касающихся подготовки к выходу страны из Евросоюза без сделки – кабинет министров отказался предоставлять переписку советников премьер-министра, ограничившись лишь одной официальной справкой. Об отказе предоставить переписку заявил глава аппарата правительства Майкл Гоув.
В среду вечером кабинет министров опубликовал закрытую справку, в которой приводится перечень последствий Brexit без сделки. В документе говорится, что Британия столкнется с негативными последствиями этого в первый же день. Премьер Борис Джонсон долгое время игнорировал призывы обнародовать эту информацию и заявлял, что Brexit без сделки не нанесет ущерба стране, однако его слова противоречили мнению отраслевых и профессиональных объединений и профсоюзов. Также премьер отрицал наличие такого документа и обвинял оппозицию в запугивании населения.
"Это беспрецедентное, неуместное и непропорциональное использование процедуры (затребования информации парламентом)… Эти лица (советники премьера, чья переписка была затребована) не имеют права на ответ, и использованная процедура не позволяет им воспользоваться какой-либо защитой, которая была бы приемлема в такой ситуации", - говорится в официальном письме Гоува, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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Письмо было направлено вечером в середу на имя главы парламентского комитета по разведке, бывшего генпрокурора страны Доминика Грива. Именно он ранее инициировал принятие парламентом резолюции с требованием раскрыть информацию о подготовке правительством выхода Британии из ЕС без соглашения, а также об обсуждении советниками премьера необходимости приостановки работы парламента.
Парламент требовал предоставить "все имеющиеся документы и переписку, официальные и неофициальные, в том числе данные WhatsApp, Telegram, Signal, iMessage, мессенджера Facebook, email-аккаунтов, текстовые сообщения, информацию с рабочих и персональных мобильных телефонов, имеющих отношение к действующему правительству с 23 июля 2019 года (когда был назначен новый кабинет) и касающуюся Brexit без сделки". В запросе поименно перечислялись чиновники, информация от которых интересует парламент, в частности, там упомянуты главный советник премьера Доминик Каммингс и советник по юридическим вопросам Никки да-Коста.
"Данный запрос является неуместным. Он направлен на то, чтобы потребовать от правительства нарушить закон, и является несправедливым по отношению к названным в нем лицам", - пишет Гоув.
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Референдум просрочен, давайте новый. Британцы устали от Brexit'аБритания вот уже три года только и рассказывает, как она выходит из Евросоюза, и не сдвигается при этом ни на шаг. Лейбористы считают, что пора заканчивать: поиграли в Brexit – и хватит.
Поздно вечером в среду (в ночь по московскому времени) Грив заочно ответил Гоуву, обвинив правительство в попрании демократии и призвав к повторному референдуму по Brexit.
"Даже частичного раскрытия документов достаточно для того, чтобы увидеть, насколько велик ущерб, который может нанести нам выход из ЕС без соглашения. Джонсон не может представить усилия по осуществлению Brexit без сделки как патриотический шаг, все это нанесет значительный ущерб нашей экономике и национальному единству. Я обеспокоен… таким безрассудным подходом, который угрожает процветанию, влечет увеличение количества бедных и даже создает риск перебоев поставок лекарств. Это нужно остановить", - говорится в заявлении Грива, распространенном в ответ на письмо Гоува.
"Мы не можем доверять Джонсону, мы должны доверять народу. Мы обязаны дать обществу возможность высказать окончательное мнение на новом референдуме, сохранив возможность высказаться в поддержку уже заключенной сделки (которую предлагала Тереза Мэй, но трижды отверг парламент)", - добавил глава комитета.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. -0-
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Выход Британии из ЕвросоюзаМайкл ГоувБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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