МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации “Всемирный совет подкарпатских русинов”. Соответствующая информация размещена на Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации “Всемирный совет подкарпатских русинов”. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, - говорится в сообщении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что чешская сторона подготовит официальное заявление. В МИД отметили, что будут и в будущем "решительно реагировать" на попытки поставить под сомнение целостность и суверенитет страны.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с ним вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".

Русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, восточной Словакии, Сербской Воеводине, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии.