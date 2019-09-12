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РИА Новости

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

01:47 12.09.2019 (обновлено: 03:18 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Чехии Милош Земан. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чехии Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана и членов организации “Всемирный совет подкарпатских русинов”. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического ведомства.
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, - говорится в сообщении МИД Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что чешская сторона подготовит официальное заявление. В МИД отметили, что будут и в будущем "решительно реагировать" на попытки поставить под сомнение целостность и суверенитет страны.
Ранее чешские СМИ сообщили, что Земан принял делегацию "Всемирного Совета подкарпатских русинов". Делегация якобы обсудила с ним вопрос "большей автономии Закарпатской области на Украине".
Тренировка женского батальона организации Правый сектор в Закарпатской области Украины
6 августа 2018, 08:00РИА Новости
Кто не скачет, тот русин. Киев борется с коренным населением Закарпатья
Русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, восточной Словакии, Сербской Воеводине, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии.
В современных энциклопедических изданиях русинов относят как к украинцам, так и к самостоятельному этносу. Часть самих русинов и ряд русинских организаций считают себя отдельным народом, часть — украинцами.
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Ситуация на УкраинеМилош ЗеманМИД УкраиныЧехияКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Суверенитет — независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти во внутренних делах". Если кто-нибудь с момента появления Украины как государства этот самый суверенитет наблюдал, отзовитесь, любопытно посмотреть на аргументы, что данный артефакт СССР, является суверенным государством .
12 сентября, 03:31
lizander_57 Лизандер
4051000
Да, они собирались земли распродавать, а похоже, их даром разберут. Кто там следующий - Польша, Венгрия, США?
12 сентября, 02:24
Александр Невский
30110000
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