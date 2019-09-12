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РИА Новости

"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

01:26 12.09.2019 (обновлено: 12:00 12.09.2019)
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© AFP 2019 / Alexander Zobin Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
© AFP 2019 / Alexander Zobin
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
От уточнил, что сумма может составить 11-14 миллиардов долларов.
"Если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить", — подчеркнул он.
При этом, если транзит продолжится, компания не станет требовать возмещения ущерба, добавил Витренко.
В октябре прошлого года он заявлял, что Украина уже обратилась в Международный арбитраж с требованием о возвращении Россией примерно 12 миллиардов долларов, которые якобы потеряет Киев в результате запуска "Северного потока — 2" и простоя местной газотранспортной системы (ГТС).
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Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.
ЕК предложила сторонам подписать новый контракт сроком на десять лет. Также была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, участвующих в модернизации украинской газотранспортной системы.
В Москве, в свою очередь, отметили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России. Также подчеркивалось, что важную роль в переговорах сыграет то, как разрешится давний судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза".
Речь идет о череде взаимных исков по поставкам и транзиту. Зимой 2017-2018 годов Стокгольмский арбитраж постановил, что Москва должна Киеву 2,56 миллиарда долларов. Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
Новый раунд трехсторонних переговоров намечен на середину сентября.
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В Минэнерго Украины призвали начать переговоры с Россией по транзиту газа
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
раньше такие истории можно было услышать только в анекдотах про супернаглость, теперь такие заявления смакуются в прессе, а ведь все на уровне когда наглый покупатель в сопровождении неких оберегающих сил, потерявший от безнаказанности берега, требует у продавца товар на своих условиях... какая то чушь... и что, Россия наглым мерзавцам не может ответить? Вот теперь, если не услышу разумных объяснений, мне становится стыдно...
12 сентября, 03:09
tkonega
831301744142
Вы там наверху определитесь, либо вы не прогибаетесь, либо признайтесь, что вы, ради денег, готовы свой народ заставить работать за еду.
12 сентября, 01:54
ooleg
56021011623
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