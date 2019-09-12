"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление Киев потребует от Москвы компенсацию, если "Газпром" будет настаивать на заключении нового договора о транзите на прежних условиях. Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.

От уточнил, что сумма может составить 11-14 миллиардов долларов.

"Если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить", — подчеркнул он.

При этом, если транзит продолжится, компания не станет требовать возмещения ущерба, добавил Витренко.

В октябре прошлого года он заявлял, что Украина уже обратилась в Международный арбитраж с требованием о возвращении Россией примерно 12 миллиардов долларов, которые якобы потеряет Киев в результате запуска "Северного потока — 2" и простоя местной газотранспортной системы (ГТС).

Споры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года, и пока определенности относительно их будущего нет.

Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в январе.

ЕК предложила сторонам подписать новый контракт сроком на десять лет. Также была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, участвующих в модернизации украинской газотранспортной системы.

В Москве, в свою очередь, отметили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России. Также подчеркивалось, что важную роль в переговорах сыграет то, как разрешится давний судебный спор "Газпрома" и "Нафтогаза".

Речь идет о череде взаимных исков по поставкам и транзиту. Зимой 2017-2018 годов Стокгольмский арбитраж постановил, что Москва должна Киеву 2,56 миллиарда долларов. Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.