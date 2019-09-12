Что будет дальше с миллионами православных русских в Европе: три сценария

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. Духовенство и прихожане Архиепископии русских приходов в Европе после прошлогоднего самовольного решения патриарха Константинопольского Варфоломея о ее ликвидации так и не сумели договориться о возвращении в Московский патриархат. И теперь они спорят, как быть дальше. В православном мире считают, что эта уникальная церковная структура с почти вековой историей, объединявшая миллионы русских за рубежом, уже не сможет существовать в прежнем виде. О вероятных сценариях развития ситуации — в материале РИА Новости.

Площадь несогласия

Почти все туристические маршруты в Париже рано или поздно приведут на площадь Согласия, которая когда-то называлась площадью Революции. В пятистах метрах от нее находится бенедиктинский монастырь Благовещения. Именно в его стенах 7 сентября Генассамблея Архиепископии русских приходов решала, воссоединяться ей с Москвой или нет. Собирались вроде бы, чтоб достичь согласия, а в итоге получилась революция…

© flickr.com/Yortw Площадь Согласия в Париже © flickr.com/Yortw Площадь Согласия в Париже

По уставу участвовать в собрании должны 246 делегатов, однако пришли всего 186. Из них за переход в Московский патриархат проголосовали 104 участника, против — 75. Еще семь бюллетеней — а голосовали тайно — оказались испорченными. В итоге сложилась довольно странная ситуация: большинство собравшихся высказались за, по регламенту же нужен кворум в 117 голосов.

Дело еще в том, что Генассамблея рассматривала лишь один вариант выхода из ситуации: возвращение в Русскую церковь. Остальные варианты по ходу дела один за другим отпали. Хотя еще в начале месяца обсуждалась возможность остаться в составе Константинопольского патриархата, но на особых условиях. А между тем создал эту проблему сам патриарх Варфоломей, когда в ноябре прошлого года неожиданно отменил выданный им же в 1999-м томос, в котором говорилось, что Архиепископия является особой автономной структурой со своими традициями и правилами. В ее храмах служба совершается на русском, церковнославянском и местных языках, а священники и архиепископы не назначаются сверху, а избираются прихожанами. Эти административные принципы были заложены еще в 1921 году основателем Русского экзархата митрополитом Евлогием.

"Свободный выбор каждого"

Тогда он, эмигрировавший из революционной России, думал, что будет управлять русскими приходами в Европе недолго, как и поручил ему патриарх Тихон: "временно, впредь до возобновления правильных и беспрепятственных сношений означенных церквей с Петроградом". Но этого так и не произошло — репрессии, Вторая мировая война, а затем и железный занавес окончательно прервали общение русской эмиграции с матерью-церковью. В итоге Архиепископия была вынуждена примкнуть к Константинопольскому патриархату, дабы сохранить важнейший для православия принцип "преемственности от апостолов" и не уйти в раскол.

Однако на фоне легализации украинских раскольников Фанар (район в Стамбуле, где находится административный центр Константинопольского патриархата) решил упразднить Русский экзархат, растащив 190 его приходов по греческим епархиям. А французские храмы вместе со Свято-Сергиевским православным богословским институтом, "сердцем русской эмиграции", будто в насмешку отдали главному куратору украинских раскольников митрополиту Галльскому Эммануилу.

Духовенство и прихожане отказались подчиняться этому решению и начали переговоры с другими поместными церквами. К концу лета наиболее очевидными были два варианта: воссоединение с Москвой и возвращение к грекам. Однако патриарх Варфоломей неожиданно выдал главе экзархата архиепископу Иоанну (Реннето) "отпускную грамоту": по ней он становился "бывшим архиепископом", поскольку, с точки зрения Фанара, добровольно отказался управлять структурой.

Вдобавок настоятелем Александро-Невского собора в Париже, главного храма Архиепископии, вместо владыки Иоанна греки назначили протоиерея Алексия Струве. И хотя тот отказался приступать к руководству общиной "до разрешения ситуации", обстановка накалилась до предела.

Не стало легче и после Генассамблеи. Как говорят участники, по итогам голосования архиепископ Иоанн призвал общины пойти за ним в Московский патриархат. Но теперь решение верующие каждого прихода должны принимать самостоятельно.

"Сейчас преждевременно говорить о каких-либо форматах (воссоединения). Сначала мы проконсультируемся с Архиепископией, поймем, чего хотят люди, что возможно сделать. Во всяком случае, как уже неоднократно говорилось, мы будем рады возвращению в лоно Русской православной церкви любого числа приходов и Архиепископии в целом. Но это должно быть свободным решением приходов, священников, мирян. Мы никому ничего не навязываем", — заверил РИА Новости епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), участвующий в переговорах с Русским экзархатом.

Три варианта

О том, что будет дальше, архиепископ Иоанн пока еще официально не объявил. Возможно, Генассамблея соберется вновь, правда, согласно уставу, не раньше, чем через три месяца. Не исключено, что еще раз общины попросту не соберутся.

"Те общины, которые отказались переходить в РПЦ, условно поделились на два лагеря: те, кто хотят остаться в составе Константинопольского патриархата, и те, кто хочет добиться для Архиепископии статуса поместной православной церкви", — рассказывает РИА Новости один из прихожан.

Запутывает ситуацию и тот факт, что Фанар не признает результаты общего собрания, какими бы они ни были. Для него вопрос о ликвидации экзархата давно решен, однако это противоречит светским законам Франции: "духовный лидер, которому религиозная организация подчиняется по канонам, не может вмешиваться во внутренние дела этого религиозного объединения".

"Учитывая, что почти половина приходов пожелала присоединиться к Москве, Архиепископия стала очередным полем борьбы между Константинопольским и Московским патриархатом (наряду с Украиной. — Прим. ред.). С точки зрения Фанара, там уже есть их руководитель, с точки зрения РПЦ — там есть большое количество приходов, которые можно принять как в существующие епархии, так и в Русский экзархат целиком на особых условиях (с сохранением устава и традиций. — Прим. ред.). То есть ситуация очень интересная", — констатирует руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.

В итоге в Западной Европе, особенно во Франции, может установиться православное "двоевластие". Эксперт напомнил, что проблема усугубляется тем, что в октябре прошлого года РПЦ прекратила общение с Константинополем из-за легализации им украинских раскольников в обход канонов. Это значит, что верующие Архиепископии, поделившиеся на "московский" и "константинопольский" лагеря, больше не смогут причащаться в храмах друг друга.