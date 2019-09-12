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РИА Новости

Перед "сделкой века" Нетаньяху приехал к Путину

08:00 12.09.2019 (обновлено: 10:40 12.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху. В этом году они встречаются уже третий раз — обсуждают ситуацию в Сирии и Иране, а также перспективы арабо-израильской "сделки века", которую продвигают США. Но сейчас Нетаньяху куда больше волнуют парламентские выборы. Как визит в Россию повлияет на ситуацию в Израиле, разбиралось РИА Новости.

Правительственная головоломка

Вообще-то в графике сентябрьских поездок Нетаньяху Сочи не значился. Израильский премьер уже встречался с Путиным в этом году, снова приехать в Россию его заставили "домашние" обстоятельства. Через неделю в Израиле состоятся внеочередные выборы в кнессет, и, как считает Нетаньяху, переговоры с Путиным могут позитивно повлиять на рейтинги возглавляемой им партии "Ликуд".
Парламентские выборы в Израиле были совсем недавно — в апреле. Правящая партия "Ликуд" шла вровень с главным конкурентом — центристским блоком "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем.
Нетаньяху почти месяц вел переговоры с религиозными и правыми партиями, рассчитывая на их поддержку. Но те, ссылаясь на коррупционный скандал, в котором замешано окружение премьера, выдвигали жесткие требования. В итоге переговоры провалились.
Положение мог спасти бывший министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман. В 2016-м эти политические силы уже объединялись в правящую коалицию, но через два года она развалилась. Либерман обвинил Нетаньяху в недостаточно жестком ответе палестинцам после очередного обстрела из сектора Газа. Возник политический кризис. Парламентские выборы должны были поставить в нем точку, однако страна оказалась в новом тупике.
Перевыборы назначены на 17 сентября, и сейчас Нетаньяху делает все, чтобы перетянуть себе голоса избирателей. А многочисленная русскоязычная диаспора в Израиле традиционно симпатизирует выходцу из Кишинева Либерману.
Нетаньяху рассчитывает, что переговоры с авторитетным среди израильтян Путиным изменят ситуацию.
© AFP 2019 / Menahem KahanaПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху у карты Иорданской долины во время выступления в Тель-Авиве. 10 сентября 2019
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху у карты Иорданской долины во время выступления в Тель-Авиве. 10 сентября 2019
© AFP 2019 / Menahem Kahana
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху у карты Иорданской долины во время выступления в Тель-Авиве. 10 сентября 2019

Аннексия Нетаньяху

Еще одна тема сочинской встречи — намерение израильского премьера аннексировать Иорданскую долину.
Формально Западный берег реки Иордан частично перешел под контроль Израиля еще в 1967 году по итогам шестидневной арабо-израильской войны. Однако ООН никогда это не признавала и призывала прекратить строительство поселений. Местные, наоборот, требовали объявить эту территорию израильской землей.
Тель-Авив долго балансировал между поселенцами и ООН. Но в преддверии весенних выборов в парламент Нетаньяху сообщил, что готов распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан. Это вызвало на Ближнем Востоке настоящий переполох.
"Палестинцы не торгуют землями и не позволят использовать их в предвыборной кампании Нетаньяху", — возмутился премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.
"Это серьезная эскалация, подрывающая все усилия по установлению мира", — указал глава МИД Иордании Айман Сафади в твиттере.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива назвал слова Нетаньяху "провокационными, опасными и агрессивными".
Практически все арабские страны заявили, что Западный берег должен войти в состав будущего независимого палестинского государства.
В США и ЕС к высказываниям Нетаньяху отнеслись с осторожностью. Многие западные СМИ вышли с заголовками, что аннексия Иорданской долины помешает реализации продвигаемой Вашингтоном "сделки века" по арабо-израильскому конфликту.
© AFP 2019 / Ahmad GharabliБедуин пасет овец в Иорданской долине. 11 сентября 2019
Бедуин пасет овец в Иорданской долине. 11 сентября 2019
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Бедуин пасет овец в Иорданской долине. 11 сентября 2019

"Сделка века" по-американски

Установить мир между палестинцами и арабами Дональд Трамп пообещал почти сразу, как выиграл президентские выборы. Вплотную к так называемой сделке века Белый дом приступил после признания в декабре 2017-го Иерусалима столицей Израиля.
"Исторический документ" курирует зять и советник президента США Джаред Кушнер. Но детали неизвестны. В политической части сделки, по сведениям прессы, якобы говорится о создании государства палестинцев в Газе и на половине территории Западного берега. При этом никаких прав на Иерусалим для них не предусмотрено.
Когда журналисты задали Трампу прямой вопрос, он ответил уклончиво: "Одно государство, два государства — как они сами договорятся".
В июне администрация президента США опубликовала экономическую часть "сделки века": в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана предполагается инвестировать 50 миллиардов долларов. Сумма значимая, и власти этих стран задаются вопросом, кто выступит спонсором. Из документа следует, что Вашингтон не намерен брать на себя финансирование.
Выложить все условия в открытый доступ американцы обещают сразу после выборов в кнессет.
© AFP 2019 / Ahmad GharabliПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху В Тель-Авиве
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве

Миражи и предвыборные технологии

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что и заявления Нетаньяху по Иорданской долине, и внезапный визит в Москву — это часть предвыборной кампании.
"Нетаньяху понимает, что любые предпринятые им действия могут осложнить положение его партии. Поэтому планы распространить израильские законы на Иорданскую долину следует рассматривать как предвыборную риторику. Любой неверный шаг — и Израиль продолжит развиваться без Нетаньяху", — делится мнением с РИА Новости руководитель Центра ближневосточных исследований Института международной экономики и международных отношений, профессор Ирина Звягельская.
Экс-депутат кнессета и эксперт Герцлийского междисциплинарного института в Израиле Ксения Светлова полагает, что высказывания Нетаньяху об Иорданской долине направлены на снижение явки на выборах.
"В Израиле много раз пытались продвинуть законы об аннексии этих территорий, но премьер-министр их отвергал. Сейчас — поддержал, чем озлобил арабское население страны. Пацифистски настроенные граждане Израиля тоже могут проигнорировать выборы. Тогда в парламент пройдут мелкие партии, согласные на коалицию с Нетаньяху. Но едва ли такое правительство будет сильным. Скорее получится коалиция бездействия", — говорит бывший израильский парламентарий.
© REUTERS / Ammar Awad/File PhotoИзраильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
© REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Скептически эксперты оценивают и перспективы арабо-израильской "сделки века".
"США так давно обещают обнародовать ее условия, что многие уже считают все это выдумкой. Но даже если сделка существует, неясны механизмы ее реализации. Как этот "исторический документ" будет сочетаться с претензиями Израиля на Западный берег реки Иордан? Оговаривается ли там создание двух государств для двух народов? Если да, то как произойдет размежевание территорий? Пока ответов нет, и вся сделка — мираж", — подчеркивает Звягельская.
Москва не комментирует ни последние инициативы израильского премьера, ни предполагаемые условия "сделки века". Ясность, возможно, внесут совместные заявления Путина и Нетаньяху для прессы.
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