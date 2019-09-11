Оппозиция обвинила Джонсона в недобросовестности

ЛОНДОН, 11 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании поступило безответственно, проигнорировав предупреждения об опасности Brexit без сделки и скрыв их от народа, и премьер Борис Джонсон должен признаться, что повел себя недобросовестно, заявил "теневой" министр по вопросам выхода из ЕС Кир Стармер.

В среду вечером кабинет министров опубликовал закрытую справку, в которой приводится перечень последствий Brexit без сделки. В документе говорится, что Британия столкнется с негативными последствиями этого в первый же день. Джонсон долгое время игнорировал призывы обнародовать эту информацию и заявлял, что Brexit без сделки не нанесет ущерба стране, однако его слова противоречили мнению отраслевых и профессиональных объединений и профсоюзов. Также премьер отрицал наличие такого документа и обвинял оппозицию в запугивании населения.

"Эти документы подтверждают существенные угрозы выхода из ЕС без соглашения, которые лейбористы отчаянно пытаются предотвратить. Совершенно безответственно со стороны правительства пытаться игнорировать эти предупреждения и скрывать факты от общества. Борис Джонсон обязан признать, что он повел себя недобросовестно по отношению к британскому народу", - говорится в заявлении Стармера, распространенном в среду вечером в ответ на публикацию правительственной справки.

Министр заявил, что необходимы срочные дальнейшие шаги для предотвращения Brexit без сделки.

"Сейчас важно, как никогда, чтобы парламент собрался и получил возможность тщательно изучить эти документы с тем, чтобы предпринять все необходимые шаги для исключения выхода из ЕС без соглашения", - сказал Стармер.

Чуть позже на публикацию отреагировал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Официальные правительственные документы подтверждают, что Борис Джонсон готовится наказать тех, кто менее всего может позволить себе Brexit без сделки, для того чтобы порадовать своих богатых друзей. Его нужно остановить", - написал Корбин в Twitter, сопроводив пост фрагментом из правительственной справки с фразой "Наиболее бедные группы населения непропорционально и в большей степени пострадают от роста цен на продовольствие и топливо".

В среду вывод шотландского сессионного суда о том, что приостановка работы парламента Великобритании была незаконной, вызвал шквал обращений к премьеру Джонсону с требованиями созвать парламент и даже уйти в отставку. Созвать парламент потребовали, в частности, глава фракции Шотландской национальной партии в палате общин Иан Блэкфорд и исключенный недавно Джонсоном из Консервативной партии парламентарий Доминик Грив.