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РИА Новости

Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

23:47 11.09.2019 (обновлено: 11:30 12.09.2019)
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Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.
Ранее СМИ сообщили, что завуч и директор учебного заведения выразили недовольство внешним видом четвероклассника, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. По словам пресс-секретаря администрации, недавно в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, которое запрещает носить необычные прически. Директор учебного заведения не стала комментировать инцидент.
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"По предварительным данным, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога", — говорится на сайте ведомства.
Следователи опрашивают школьника и его родителей, а также педагога и директора учебного заведения. СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий.
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СК РФКрасноярский крайСосновоборскПроисшествия
Популярные комментарии
Какая разница, какая у ребенка прическа? Какую захотел, такую и сделал. Вы ещё в школе их под конвоем с собаками водить начните в столовую и до классов. Мы не в тюрьме живем а в свободной стране, не так ли? Прическа не мешает учиться и развиваться.
12 сентября, 05:27
Антон Кузьмин
9500130106
А что тут обсуждать? Школа - храм науки и знаний, почему в религиозных заведениях есть правила и им обязаны следовать, а в учебных заведениях - нет? Какой-то либеральный дуализм понятий получается!
12 сентября, 05:15
Михаил Рус
134101669
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