Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском крае школа потребовала от четвероклассника избавиться от модной прически man bun. Об этом телеканалу " В Красноярском крае школа потребовала от четвероклассника избавиться от модной прически man bun. Об этом телеканалу " 360 " рассказал тренер ребенка по футболу Александр Глушков.

По его словам, мать мальчика пожаловалась на предвзятое отношение школьного руководства к ее сыну из-за прически. Четвероклассник сбрил волосы на висках, обесцветил их до светлого блонда и оставил на затылке небольшой хвостик, чтобы походить на его кумира Златана Ибрагимовича.

"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает: ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей", — рассказал Глушков.

По информации телеканала, администрация учебного заведения считает, что ребенок покрасил волосы в неестественный цвет. Кроме того, прическа мальчика напомнила руководству школы прически 1930-х годов в стиле "гитлерюгенд".

В комментарии " Комсомольской правде " пресс-секретарь администрации Юлия Крюкова рассказала, что со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.

"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", — заявила она.