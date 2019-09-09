Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском крае школа потребовала от четвероклассника избавиться от модной прически man bun. Об этом телеканалу "360" рассказал тренер ребенка по футболу Александр Глушков.
По его словам, мать мальчика пожаловалась на предвзятое отношение школьного руководства к ее сыну из-за прически. Четвероклассник сбрил волосы на висках, обесцветил их до светлого блонда и оставил на затылке небольшой хвостик, чтобы походить на его кумира Златана Ибрагимовича.
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"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает: ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей", — рассказал Глушков.
По информации телеканала, администрация учебного заведения считает, что ребенок покрасил волосы в неестественный цвет. Кроме того, прическа мальчика напомнила руководству школы прически 1930-х годов в стиле "гитлерюгенд".
В комментарии "Комсомольской правде" пресс-секретарь администрации Юлия Крюкова рассказала, что со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.
"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", — заявила она.
После появления этой истории в СМИ руководитель учебного заведения отказалась давать комментарии.
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