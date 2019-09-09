Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T17:46Z
https://ria.ru/20190909/1558498343.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155849/91/1558499161_0:176:1172:835_1036x0_80_0_0_30a824ad8e8a7b4611a9aaa1bf78f523.jpg
РИА Новости

Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически

17:01 09.09.2019 (обновлено: 17:46 09.09.2019)
8988
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Красноярском крае школа потребовала от четвероклассника избавиться от модной прически man bun. Об этом телеканалу "360" рассказал тренер ребенка по футболу Александр Глушков.
По его словам, мать мальчика пожаловалась на предвзятое отношение школьного руководства к ее сыну из-за прически. Четвероклассник сбрил волосы на висках, обесцветил их до светлого блонда и оставил на затылке небольшой хвостик, чтобы походить на его кумира Златана Ибрагимовича.
Ученики на торжественной линейке. Архивное фото
4 сентября 2018, 20:42РИА Новости
В Петербурге школьницу выгнали с торжественной линейки из-за синих волос
"К нему никто не пристает, кроме завуча и директора. Никто не пристает: ни одноклассники, ни старшеклассники. Конкретно претензии двух людей", — рассказал Глушков.
По информации телеканала, администрация учебного заведения считает, что ребенок покрасил волосы в неестественный цвет. Кроме того, прическа мальчика напомнила руководству школы прически 1930-х годов в стиле "гитлерюгенд".
В комментарии "Комсомольской правде" пресс-секретарь администрации Юлия Крюкова рассказала, что со 2 сентября в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, запрещающее носить необычные прически.
"Педагог сочла стрижку экстравагантной и сделала мальчику замечание. По этому поводу родители обратились в школу с письменным заявлением дать объяснение по факту. Однако появившаяся информация о том, что ребенка отстранили от занятий в связи с этой стрижкой и предложили перейти на домашнее обучение, не соответствует действительности", — заявила она.
После появления этой истории в СМИ руководитель учебного заведения отказалась давать комментарии.
Класс в школе. Архивное фото
5 февраля 2018, 10:11РИА Новости
Директор школы под Ростовом уволила педагога, отрезавшего волосы ученице
5911221821
Обсудить 1
РоссияОбществоКрасноярский край
Популярные комментарии
2019 год. Ребёнка отстранили от уроков из-за причёски. Хотя в этой причёске нет ничего особенного, если по факту судить. Люди красят волосы в синий, зелёные цвета, мальчики отращивают волосы чуть ли не до пупка и никто их от уроков за это не отстраняет. А тут у парня вполне нормальная причёска и такой скандал устраивают. Сами учителя и доводят детей до нервных срывов, докапываясь до подобных мелочей. Надеюсь, что их там поувольяют. Они обязаны учить, а не следить за причёсками. Хотел бы я посмотреть, какие причёски у завуча и директора. Держу пари, что там их тоже можно будет отстранить от работы за их причёски)
9 сентября, 17:40
Константин Е
601005
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Александр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Массовая драка в московском супермаркете попала на видео
Массовая драка в московском супермаркете попала на видео
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Лента новостейМолния