Проникшую в имение Трампа с флешкой и гаджетами китаянку признали виновной

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Присяжные заседатели признали китаянку Юцьзин Чжан виновной в проникновении на территорию резиденции президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал Присяжные заседатели признали китаянку Юцьзин Чжан виновной в проникновении на территорию резиденции президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV

В начале апреля китаянка с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.

Заседание присяжных проходило в городе Форт-Лодердейл в американском штате Флорида. Женщину признали виновной в проникновении или пребывании в здании или на территории с ограниченным доступом и даче ложных показаний. Ей грозит до шести лет лишения свободы. При этом судебные власти огласят приговор 22 ноября, а китаянку депортируют после того, как она отбудет наказание. Во вторник в ходе судебных прений женщина заявила о своей невиновности.

"Как вы видели с самого начала, я заключила договор на поездку в Мар-а-Лаго. Я действительно думаю, что я фактически не сделала ничего плохого", - заявила женщина присяжным заседателям.

Кроме того, она добавила, что не лгала агентам Секретной службы США.

Ранее сообщалось, что женщина по имени Юцьзин Чжан пыталась убедить охранников резиденции Трампа, что намерена воспользоваться бассейном, расположенным на территории Мар-а-Лаго, и смогла проникнуть на территорию имения после того, как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов закрытого клуба Мар-а-Лаго.

После того как китаянка оказалась на территории имения Трампа, она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН, тогда как в действительности такого мероприятия не планировалось. По данным СМИ, женщина показала сотруднику безопасности приглашение на мероприятие, которое тот не смог прочитать, поскольку текст был написан на китайском языке.