Зеленский надеется на переговоры в "нормандском формате" в ближайшее время

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение переговоров в "нормандском формате" в Париже в ближайшее время.

"Была обсуждена дальнейшая активизация политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.