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РИА Новости

Зеленский надеется на переговоры в "нормандском формате" в ближайшее время

23:26 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на проведение переговоров в "нормандском формате" в Париже в ближайшее время.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, в среду прошла церемония вручения верительных грамот послов ряда стран, в том числе Франции
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"Была обсуждена дальнейшая активизация политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках нормандского формата и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время", - сообщила пресс-служба.
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