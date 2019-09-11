Адвокат назвал преувеличенной роль Цемаха в деле о крушении MH17 в Донбассе

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Роль Владимира Цемаха, который отправился в РФ в рамках освобождения осужденных и задержанных лиц между Киевом и Москвой, в деле о крушении Boeing (MH17) в 2014 году сильно преувеличена, считает адвокат Валентин Рыбин.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах.

"Поверьте, его роль сильно преувеличена", - заявил Рыбин в эфире украинского телеканала Zik.

Он отметил, что Цемах не сможет предоставить ценную информацию по делу MH17. "Украинская сторона в списке 33 - изначально формула такая обсуждалась - предоставила трех фантомов. Это те люди, которые были ранее освобождены. В короткие сроки, в кратчайшие, была найдена соответствующая замена этим трем. И Цемах буквально "в последнем вагоне" залетел в обмен", - отметил он.

По словам адвоката, задержка в освобождении заключалась "в том числе" из-за Цемаха.

Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. Позже Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского boeing в Донбассе.