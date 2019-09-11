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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Адвокат назвал преувеличенной роль Цемаха в деле о крушении MH17 в Донбассе

23:15 11.09.2019
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Роль Владимира Цемаха, который отправился в РФ в рамках освобождения осужденных и задержанных лиц между Киевом и Москвой, в деле о крушении Boeing (MH17) в 2014 году сильно преувеличена, считает адвокат Валентин Рыбин.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. С украинской стороны, в том числе Цемах.
"Поверьте, его роль сильно преувеличена", - заявил Рыбин в эфире украинского телеканала Zik.
Он отметил, что Цемах не сможет предоставить ценную информацию по делу MH17. "Украинская сторона в списке 33 - изначально формула такая обсуждалась - предоставила трех фантомов. Это те люди, которые были ранее освобождены. В короткие сроки, в кратчайшие, была найдена соответствующая замена этим трем. И Цемах буквально "в последнем вагоне" залетел в обмен", - отметил он.
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По словам адвоката, задержка в освобождении заключалась "в том числе" из-за Цемаха.
Ранее родственники Цемаха подтвердили данные СМИ о том, что он был похищен сотрудниками СБ Украины из собственной квартиры. По их словам, к мужчине применили физическое насилие. Глава ДНР Денис Пушилин связал похищение Цемаха с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing летом 2014 года. Позже Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзиского boeing в Донбассе.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевВладимир ЦемахВалентин РыбинСитуация на УкраинеДНРMH17. РасследованиеРоссияУкраинаВ мире
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