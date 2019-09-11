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РИА Новости

В Минкомсвязи назвали завышенными штрафы за нарушения хранения данных

22:40 11.09.2019 (обновлено: 22:41 11.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявил, что считает несопоставимо высокими штрафы за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, предусмотренные принятым в первом чтении законопроектом.
Госдума 10 сентября приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 18 миллионов рублей за нарушения операторами требований хранения персональных данных в РФ, авторами законодательной инициативы выступили депутаты "Единой России". В частности, проектом предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юрлиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения - 6-18 миллионов.
"Считаю, что предлагаемые штрафы несопоставимо велики сейчас. Нужно все это еще проработать и обсудить", - сказал Носков журналистам в среду.
"Естественно, мы будем писать проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями еще поработать над законопроектом", - добавил министр.
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Константин НосковМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияОбщество
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