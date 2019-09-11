Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T22:00Z
https://ria.ru/20190911/1558590303.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152100/95/1521009584_0:159:1731:1133_1036x0_80_0_0_8c17551bb535cd699c3117eb02094fee.jpg
РИА Новости

В Минкомсвязи предложили отдать 5G частоты фиксированной связи

22:00 11.09.2019
2266
© РИА Новости / Максим Туманов / Перейти в фотобанкОткрытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
© РИА Новости / Максим Туманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, являющийся председателем Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заявил, что готов вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G частот 3,4-3,8 ГГц, принадлежащих фиксированным операторам.
Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией относительно выделения этих частот для 5G. По данным газеты, военные также против совместного использования частот в этом диапазоне.
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов весной говорил, что частоты в этом диапазоне есть у ряда фиксированных операторов.
"Я, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам, готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G", - сказал Носков журналистам в среду.
Монтаж вышек сотовой связи
5 сентября, 03:42Восточный экономический форум
Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах
Он затруднился сказать, на каком из заседаний ГКРЧ этот вопрос будет рассмотрен, его еще надо обсудить с силовым блоком.
"Нет, не на ближайшем (заседании - ред.). В любом случае, это, безусловно, и с военными тоже надо будет согласовывать - переиспользование частот", - сказал министр.
Отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения ГКРЧ частоты изыматься у фиксированных операторов, министр сказал: "Постараемся обойтись без насилия".
В апреле Иванов говорил, что перевод частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, принадлежащих операторам фиксированной связи, для использования в мобильной связи надо согласовать с силовыми ведомствами и предварительно проводить серьезные научные исследования. Замглавы Минкомсвязи пояснял, что вопросы электро-магнитной совместимости в фиксированной и мобильной связи решаются по-разному, поэтому перевод частот из фиксированной в мобильную связь возможен "только на основании очень квалифицированных практических исследований, серьезных научных изысканий". В связи с этим необходим предметный диалог между Минкомсвязью и Минобороны по этому вопросу и такой диалог ведется, отмечал он.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
4 сентября, 03:40Восточный экономический форум
"Ростелеком" до конца года представит дорожную карту по развитию 5G
Ранее в России уже был опыт переиспользования частот - например, для сетей LTE частично использовались частоты, принадлежавшие ТВ-операторам (например, "Космос-ТВ").
В августе после сообщений об отрицательной позиции силовиков о выделении диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G, Иванов говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, и министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.
Новый логотип компании МТС
29 августа, 20:58РИА Новости
МТС запустил пилотные зоны 5G в Москве и Кронштадте
10032011
Обсудить 0
5GМинкомсвязьРоссияТехнологии
Рекомендуем
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia
Лента
новостей
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Презентация iPhone 11
Места в очередях за iPhone 11 продают по цене до 500 тысяч рублей
Анастасия Заворотнюк
"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Приготовление шаурмы
Пять жителей Уфы находятся в тяжелом состоянии после отравления шаурмой
Леонид Якубович
Представитель Якубовича объяснил, почему его возят в инвалидном кресле
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:20"Роскосмос" рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
12:19"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны полковой комплект С-400
12:19Глава Еврокомиссии раскритиковал кампании против массовой вакцинации
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
Лента новостейМолния