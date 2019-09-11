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РИА Новости

Медведчук обвинил "Слугу народа" и "Голос" в стремлении закрыть ряд СМИ

21:53 11.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Представители фракций "Слуга народа" и "Голос" регистрируют постановление о создании следственной комиссии по телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK, чтобы попытаться их закрыть, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Представители "Слуги народа" и "Голоса" сейчас регистрируют постановление о создании следственной комиссии в отношении NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Зачем? Почему? Для того чтобы свести счеты? Видимо, да. Для того, чтобы попытаться закрыть каналы? Видимо, да", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит делать таких опрометчивых шагов. "Я знаю многих президентов, режимы которых потом назывались преступными. Но я не знаю ни одного президента, при котором закрывались бы телевизионные каналы... Я вам (телеканалу – ред.) желаю успеха. Наша партия в этой борьбе будет вместе с вами", - добавил он.
Пятого сентября прошло заседание Нацсовета, на котором планировалось рассмотреть вопрос результатов проверки телеканала NewsOne, также в повестке дня было рассмотрение вопроса о группе региональных телеканалов, которые незаконно вещают под логотипом "112.Украина". По результатам заседания Нацсовет решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
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Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет внеплановую проверку телеканала ZIK. Телеканал ZIK является собственностью компании "ТРК "112-ТВ", которым владеет экс-депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак. Компания "ТРК "112-ТВ" также владеет телеканалом "112.Украина", который 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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