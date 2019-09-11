Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших россиян с 22,2 миллиарда долларов, при этом за день его состояние выросло на 126 миллионов, следует из данных счетчика Бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших россиян с 22,2 миллиарда долларов, при этом за день его состояние выросло на 126 миллионов, следует из данных счетчика Forbes Real Time , отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

В списке богатейших россиян Тимченко уступает только своему партнеру по "Новатэку" и "Сибуру" Леониду Михельсону, состояние которого составляет сейчас 26,2 миллиарда долларов, увеличившись за день на 133 миллиона.

На третьей строчке расположился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 21,2 миллиарда, на четвертом - основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, с 20,8 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние достигло 20,4 миллиарда долларов.