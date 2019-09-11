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РИА Новости

Миллиардер Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

21:49 11.09.2019 (обновлено: 21:51 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГеннадий Тимченко
Геннадий Тимченко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших россиян с 22,2 миллиарда долларов, при этом за день его состояние выросло на 126 миллионов, следует из данных счетчика Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
В списке богатейших россиян Тимченко уступает только своему партнеру по "Новатэку" и "Сибуру" Леониду Михельсону, состояние которого составляет сейчас 26,2 миллиарда долларов, увеличившись за день на 133 миллиона.
На третьей строчке расположился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с 21,2 миллиарда, на четвертом - основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, с 20,8 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние достигло 20,4 миллиарда долларов.
В апреле Forbes публиковал список 200 богатейших бизнесменов России. Тогда на первом месте также находился Михельсон (24 миллиарда долларов), второе место занял Лисин (21,3 миллиарда), третье - Алекперов (20,7 миллиарда), четвертое - Мордашов (20,5 миллиарда), а Тимченко тогда был на пятом месте богатейших бизнесменов - с 20,1 миллиарда долларов.
Американские доллары
2 сентября, 13:50РИА Новости
Российские миллиардеры с января стали богаче на 28,3 миллиарда долларов
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Геннадий ТимченкоРоссияЭкономика
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