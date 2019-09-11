МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

МГУ поднялся на 189-ю позицию, что на десять позиций выше, чем в прошлом году.

На втором и третьем местах среди российских вузов расположились университеты — участники Проекта 5-100: МФТИ в (позиция 201-250) и НИУ ВШЭ (позиция 251-300).

Уточняется, что российскую высшую школу представляют 39 университетов, пять из них вошли в рейтинг впервые. При этом тройка лучших российских вузов на протяжении последних двух лет остается неизменной.

В топ-500 рейтинга представлены НИЯУ МИФИ (позиция 401-500) и Университет ИТМО (позиция 401-500), переместившийся из группы 501-600. Рост в рейтинге продемонстрировал также СПбПУ, переместившись из диапазона 601-800 в группу 501-600. Также в топ-600 оказались НГУ и ТГУ. КФУ, НИТУ "МИСиС" и ТПУ входят в рейтинговый диапазон 601-800.

Отмечается, что за последние пять лет университеты Проекта 5-100 значительно расширили свое присутствие в The Times Higher Education World University Rankings: если в 2014 году в данный рейтинг входил только один университет, в 2015 году — девять, в 2016 году — 16, в 2017-м — 17, в 2018 году — 18, то в 2019-м — уже 19 вузов.